Calcio a 5, la CDM Futsal batte 4-1 la Levante e avanza in Coppa Divisione

Campo Ligure. Debutto casalingo in gare ufficiali per la CDM Futsal che affronta, a Campo Ligure, il ritorno del primo turno di Coppa Divisione contro la Levante dopo aver vinto la gara d’andata a Chiavari per 4-3. Per l’occasione mister Hugo de Jesus recupera capitan Ortisi e inserisce Boutabouzi, che dopo appena 4 minuti lo ripaga in pieno, scaricando in fondo al sacco la palla del vantaggio. Il raddoppio è un’opera d’arte di Francesco Ricci che, al 9′, fa tutto da solo e lo fa benissimo: volata solitaria sulla fascia sinistra, gran mancino a incrociare che s’incastra proprio sotto l’incrocio sul palo lontano.

A questo punto la squadra di casa fa il grave errore di allentare un po’ la tensione e, puntuale come le tasse, arriva la doccia fredda: azione in verticale della Levante, la difesa libera male e la palla carambola sui piedi di Merciari che, senza accorgersene, la tocca quel tanto che basta a beffare Politano e mettere in rete il 2-1. Lo schiaffo preso ha però il merito di risvegliare la CDM che, al 16′, trova il triangolo vincente sull’asse Boutabouzi-Zatsuga. Il brasiliano, dalla destra, mette un pallone d’oro al centro per il compagno e il numero 10 non deve far altro che spingerlo in rete per il 3-1 che chiude il primo tempo.

Nella ripresa, il primo brivido è di marca CDM con Avellano che incrocia bene col mancino ma la palla sfiora il palo e si spegne sul fondo. Questione di centimetri. Al 7′ la CDM va ancora vicinissima al goal: palla vagante al limite dell’area avversaria, irrompe Zanello che calcia a botta sicura ma la palla si stampa sull’incrocio dei pali con Besso ormai fuori causa. Un minuto dopo ci prova Zatsuga ma la sua girata su angolo di Boutabouzi sfiora il palo e si spegne a lato. Dopo aver sprecato di un niente un’altra ottima azione, la CDM riesce a calare il poker con Avellano , ispirato dal cioccolatino servitogli da Zatsuga all’11’ da calcio d’angolo: mancino al volo e rasoterra a fil di palo che supera Benso.

Al 15′ ci prova anche il giovanissimo Rossini su un pallone in orizzontale regalatogli dalla difesa della Levante. Il suo piattone destro però non ha la forza sufficiente per battere Benso che si distende e si accartoccia sul pallone. E’ praticamente l’ultima emozione del match. La CDM passa il turno e può ora concentrarsi sul debutto in campionato, venerdì sera a Campo Ligure, contro la Feldi Eboli.

Ecco il tabellino del match:

CDM FUTSAL: Politano, D’Atri, Rossini, Ortisi, Zanello, Boutabouzi, Zatsuga, Avellano, Pizarro, Ricci, Repetto, Di Tomaso. All. De Jesus.

LEVANTE FUTSAL: Benso, Fazio, Raffo, Merciari, Pedone, Piccarreta, Alessi, Carreno, Alberti, Manca, Mortola, Ibraliu. All. Sorio.

RETI: 4.14pt Boutabouzi, 8.57pt Ricci, 14.42 Merciari, 16.32pt Boutabouzi, 11.21st Avellano.

NOTE: Ammonito Avellano al 12.48st.