Calcio a 5, la CDM Futsal alza i giri del motore in vista della Coppa

Campo Ligure. Per la CDM Futsal, dopo i primi test match, è arrivato il momento di iniziare ad alzare i giri del motore e a fare sul serio. Sabato prossimo infatti arriverà la prima sfida che conta, in Coppa Divisione contro la Levante Futsal. Un doppio confronto andata e ritorno che permetterà ai ragazzi di mister De Jesus di continuare a mettere benzina utile nelle gambe ma soprattutto contribuirà ad aumentare l’intesa con i tanti nuovi volti arrivati nel mercato estivo, in attesa dei recuperi di Simone Foti e Andrea Ortisi.

“Le amichevoli mi hanno lasciato delle buone impressioni – ci confida il tecnico della CDM – Anche contro l’L84, nonostante si sia giocato solo dieci minuti, siamo stati però in grado di mettere in campo la giusta intensità, riuscendo a gestire bene la partita anche se le gambe erano appesantite dalle prime due settimane di allenamenti e la forma fisica non era ancora al meglio. Anche sabato, nel triangolare contro Active Network e Cesena, abbiamo messo in mostra buone cose, disputando due buone partite al di là dei risultati finali maturati, che in questo momento contano davvero pochissimo. Abbiamo dimostrato di saper mettere in pratica le cose su cui avevamo lavorato in settimana e questa è l’unica cosa che per me conta”.

“Sabato c’è la Coppa contro il Levante – prosegue mister De Jesus – e, col nuovo regolamento, potremo schierare un solo straniero. Ci stiamo preparando al meglio per affrontare questa gara anche se purtroppo l’assenza di due giocatori, peraltro due formati, non è l’ideale in questo momento. Lavoreremo al massimo con gli elementi che abbiamo, perché teniamo a far bene anche in Coppa”.

Poi però, dopo la doppia sfida contro la Levante, arriverà il momento della verità, col debutto casalingo in campionato contro la Feldi Eboli. “Incontreremo subito una squadra che io metterei tranquillamente tra le favorite per vincere lo scudetto – conclude De Jesus – Si tratta di una squadra che lo scorso hanno ha fatto bene, ha vinto la Coppa Italia ed è sempre fra le protagoniste della Serie A. Noi dal canto nostro dovremo fare una partita intelligente, mettendo in campo una difesa solida e soprattutto tanta voglia di correre per aiutare il compagno. Se sapremo fare questo, potremo provare a mettere in difficoltà un avversario di valore assoluto come la Feldi”.