Il Tar della Liguria sospende la caccia in deroga a storni e fringuelli

Genova. Il Tar della Liguria ha sospeso la deliberazione della giunta regionale n. 335 del 10 luglio scorso, proposta dal presidente Bucci, con cui si prevedeva, in deroga alla normativa statale, di consentire l’abbattimento a scopo ricreativo di 25.984 esemplari di fringuello e di 11.058 esemplari di storno.

A renderlo noto le associazioni ambientaliste, che avevano presentato il ricorso contro il provvedimento. Con Ordinanza cautelare n. 241 del 25 settembre 2025 i giudici amministrativi hanno stabilito un primo stop all’uccisione di uccelli selvatici protetti dalla legge statale sulla caccia, che avrebbe dovuto svolgersi tra l’1 ottobre e il 16 novembre prossimi, ritenendo che “il contrapposto interesse alla caccia secondo modalità tradizionali delle specie protette, caccia che, comunque non viene inibita in relazione ad altre specie, sia recessivo rispetto all’interesse alla tutela degli uccelli“.

“Una vergogna giustificata, a suo tempo, come uno ‘sfruttamento giudizioso di una piccola quantità di animali, in condizioni rigidamente controllate’, a dispetto degli organici della vigilanza venatoria ridotti al lumicino in Liguria”, hanno sottolineato le associazioni. L’udienza di merito del Tar è stato fissata al 10 dicembre.

“La caccia a queste specie protette nulla a che fare col patrimonio culturale e la tradizione rurale della Liguria e del resto d’Italia, congiuntamente al fatto che la stragrande maggioranza dei cittadini della Liguria ormai da anni condanna e disprezza queste forme di discutibile ‘divertimento’, che non sono solo di una crudeltà inaudita, ma rappresentano una pura aggressione al patrimonio naturale – proseguono le associazioni contro la caccia – Fringuelli e storni sono specie non cacciabili in Italia in base alle vigenti disposizioni venatorie nazionali ed europee. La stessa Corte di Giustizia Europea nel 2021 ha condannato l’utilizzo delle deroghe censurando le tradizioni come giustificazione per la loro adozione.