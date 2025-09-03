Aggressioni e ritardi sui bus extraurbani Amt: “Mancano i mezzi, la rabbia si ripercuote sugli autisti”

Genova. Sindacati sul piede di guerra per le linee extraurbane Amt e i relativi disservizi che, stando alle segnalazioni, si ripercuotono anche sugli autisti.

A denunciare è Ugl Fna, che ha riferito come mercoledì mattina il conducente di un bus in partenza da Busalla direzione Montoggio sia stato pesantemente insultato da un passeggero per un ritardo di qualche minuto nella partenza. A Carasco martedì un uomo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e lesioni dopo avere aggredito verbalmente e fisicamente il conducente, sempre a causa di un ritardo.

A questo si aggiunge la carenza di mezzi e la vetustà di quelli in circolazione: a Fiorino due giorni fa ha preso fuoco un bus della linea 97 data in appalto alla società Dalla Penna. Nessun ferito, ma il mezzo è andato completamente distrutto.

“A seguito dei mancati pagamenti verso i fornitori iniziano a mancare bus anche nell’extraurbano in maniera insostenibile – denuncia Roberto Piccardo, segretario Ugl – oggi una partenza da Brignole per Torriglia è stata posticipata fino a che l’autista non ha trovato un bus in arrivo da altra linea. È inammissibile che il nostro personale subisca quotidianamente ogni sorta di aggressione e umiliazione”, conclude Piccardo”.

Il riferimento è alla nota crisi di liquidità dell’azienda, che si ripercuote anche sui lavoratori in appalto: “Le voci fatte circolare nei mesi scorsi dai dirigenti trovano oggi conferma: le inefficienze della filiera degli appalti e subappalti ricadono sulle spalle dei dipendenti della Glo.Ser, che non hanno ricevuto lo stipendio di luglio“, avevano denunciato in una nota Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.