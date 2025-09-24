Sanità, Bucci prepara la rivoluzione in Liguria: entro fine anno un’unica Asl regionale

Genova. Un’unica azienda sanitaria regionale con poteri gestionali accentrati, le Asl trasformate in aree sanitarie senza modificarne il perimetro, meno risorse per l’amministrazione e più risorse per i servizi ai cittadini. È la rivoluzione copernicana allo studio del presidente ligure Marco Bucci, presentata ieri in un incontro con la maggioranza. L’obiettivo, in realtà, è confrontarsi anche con l’opposizione per arrivare a scrivere una legge bipartisan da approvare entro fine anno, in modo da avere il nuovo assetto operativo a inizio 2026.

Ad anticipare i contenuti della riforma della sanità è stato lo stesso Bucci in un’intervista pubblicata oggi dal Secolo XIX. Da quanto trapela, la riorganizzazione non toccherà il personale, gli attuali direttori generali diventeranno direttori d’area e il coordinamento sarà affidato a un “super direttore” con uno staff dedicato. E resterà in piedi Liguria Salute, l’erede di Alisa con funzioni strategiche e operative che dal 1° settembre attende la nomina del direttore generale. Ma alcuni punti potrebbero ancora variare in seguito al dialogo con la minoranza. In agenda c’è già un incontro col consigliere Andrea Orlando, punto di riferimento di tutto il centrosinistra.

In ogni caso, assicurano da piazza De Ferrari, “non è una riforma studiata per tagliare, ma per garantire più servizi sul territorio”. È la “semplificazione dei processi amministrativi” anticipata dal governatore in occasione della presentazione della nuova campagna incentrata su case e ospedali di comunità. Con questa mossa, poi, la Regione supera le ipotesi di accorpamento che agitavano il Tigullio: di fatto si tratterà di una fusione amministrativa tra tutte le Asl, anche se ciascun territorio dovrebbe mantenere la propria autonomia anche in termini di finanze.

Orlando (Pd): “Valuteremo con tutte le forze di opposizione”

“Da tempo riteniamo e sosteniamo che la sanità ligure sia al collasso e abbia bisogno di interventi strutturali e non ci sottrarremo a dare il nostro contributo. Una proposta di riforma, su un tema così cruciale, che riguarda la salute dei cittadini liguri, non si può valutare sulla base di un’intervista rilasciata a un giornale. Vogliamo conoscere i presupposti del piano, soprattutto sul fronte delle risorse e degli investimenti sul personale e sulle strutture. E vogliamo conoscere i presupposti politici. La proposta è già condivisa da tutta la maggioranza? Sulla base di questi elementi valuteremo con tutte le forze di opposizione. Senza pregiudizi e sulla base di elementi concreti”. Così il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Orlando.

Uil Liguria: “Si rischia di allontanare i servizi dai cittadini”

“Questa scelta, se da un lato promette razionalizzazione, dall’altro rischia di allontanare ulteriormente i servizi dai cittadini, soprattutto nelle aree interne e periferiche, dove già oggi si registrano disagi nell’accesso alle cure”, avverte però la Uil Liguria. Il vero nodo della sanità ligure non è la governance, ma le risorse. Mancano medici, infermieri, operatori sanitari; servono investimenti strutturali per ridurre le liste d’attesa, potenziare i pronto soccorso, rafforzare la medicina territoriale e domiciliare. Una riforma che non mette al centro queste priorità rischia di essere solo un’operazione di ingegneria istituzionale”, commenta Giovanni Bizzarro, segretario confederale regionale.

La Uil “ribadisce con forza che una riforma di tale portata deve essere discussa non solo con le organizzazioni sindacali confederali, ma anche con le categorie del pubblico impiego, che rappresentano il personale sanitario, e con le categorie dei pensionati, che rappresentano gran parte dell’utenza. Solo attraverso un confronto costante e inclusivo sarà possibile costruire una sanità più equa, efficiente e vicina alle persone. La proposta di affidare la guida del nuovo sistema a un fuoriclasse manager rischia di oscurare il contributo e il valore del personale sanitario. Non sarà un singolo dirigente a garantire il funzionamento del sistema, ma il lavoro quotidiano di migliaia di professionisti che meritano rispetto, riconoscimento e condizioni di lavoro adeguate – prosegue Bizzarro – Una riforma di questo tipo, per l’impatto sociale che ha su lavoratori e cittadini non può prescindere da un confronto continuo, costante e duraturo attraverso tavoli permanenti con le organizzazioni confederali, con le categorie del pubblico impiego e con le categorie dei pensionati. La sanità è un diritto costituzionale, non un terreno di sperimentazione. Per questo continueremo a vigilare e a rappresentare le istanze di lavoratori, lavoratrici e cittadini liguri”.