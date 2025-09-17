Bucci incontra i sindaci della Valle Stura: “Sanità, sociale, infrastrutture e turismo priorità condivise”

Masone. Un momento di ascolto e confronto con i territori, questa mattina a Masone, dove il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il consigliere delegato allo Sviluppo Economico Alessio Piana hanno incontrato i sindaci della Valle Stura – Masone, Rossiglione, Mele, Tiglieto e Campo Ligure – per discutere delle priorità e dei progetti a supporto delle comunità locali.

“È sempre costruttivo incontrare i sindaci – spiega il presidente Bucci -. Abbiamo affrontato insieme i problemi più urgenti del territorio, discutendo delle possibili soluzioni. Innanzitutto si è parlato di sanità, con particolare attenzione al ruolo delle case di comunità e degli ospedali di comunità. A Campo Ligure sarà presto pienamente operativa la casa di comunità ed entro giugno l’ospedale di comunità. Si tratta di un passo fondamentale che consentirà di estendere i servizi sanitari a tutti i cittadini della Valle Stura, segnando una vera e propria rivoluzione nel rapporto tra cittadini e sistema sanitario. Un altro tema centrale è stato quello sociale, in particolare riguardo gli affidi dei minori. La Regione si è già attivata per individuare strumenti e fondi utili a garantire un supporto concreto, perché nessun Comune deve essere lasciato solo di fronte a una responsabilità così delicata”.

“Altrettanto importante la tutela del territorio – prosegue Bucci – dagli investimenti per la messa in sicurezza delle frane, come i 285mila euro programmati dall’assessorato alla Difesa del suolo per la strada in località Bertè a Masone, fino alle opere di manutenzione e pulizia dei rivi e alla gestione delle terre da scavo. Ci siamo soffermati anche sullo sviluppo locale e turistico, con l’obiettivo di potenziare una Dmo – Destination management organization. L’entroterra ha tutte le carte in regola per diventare una destinazione turistica di grande rilievo, grazie al valore delle sue tradizioni e al vantaggio unico di poter unire in un’unica offerta montagna e mare, come già accade con successo in altre aree della Liguria”.

“Il ruolo della Regione è chiaro – conclude Bucci -: essere al fianco dei sindaci, sostenere i territori e dare risposte ai problemi reali delle comunità. È con questo spirito che continueremo a lavorare, insieme, per il futuro della Valle Stura e di tutta la Liguria”.

Al termine dell’incontro il presidente Marco Bucci e il consigliere delegato Alessio Piana hanno fatto visita al plesso scolastico in località Ronco, dove sono in corso lavori di allargamento per accogliere le classi della scuola elementare, e ad altre realtà imprenditoriali del territorio.

“Regione Liguria è al fianco dei territori per sostenere lo sviluppo economico e creare nuove opportunità di crescita. In Valle Stura, come in tutta la nostra regione, vogliamo valorizzare le imprese locali. È attraverso investimenti mirati e una stretta collaborazione con i Comuni che possiamo rendere l’entroterra sempre più attrattivo e competitivo – sottolinea il consigliere delegato Alessio Piana –. I bandi regionali attualmente attivi per favorire, specie nei piccoli comuni, chi apre o ha già un’attività economica vanno proprio in questa direzione”.