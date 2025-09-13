Bucci non ha più il cancro: “Sono completamente pulito”. E Salis si rallegra: “Mi rende molto felice”

Rapallo. “A me è successo proprio recentemente, un anno e tre mesi fa, di avere un grande problema di sanità, che poi mi hanno risolto. L’altro giorno ho fatto la Pet e sono pulito completamente. Apparentemente non c’è più niente, speriamo che duri”. Così il presidente della Liguria Marco Bucci, intervenendo ieri alla rassegna Liguria d’autore a Rapallo, ha annunciato di essere guarito dal cancro che aveva scoperto di avere poco prima di candidarsi alle regionali.

Bucci era stato ricoverato e operato all’ospedale Galliera a inizio giugno per una “metastasi linfonodale da neoplasia cutanea”, un tumore della pelle che si era diffuso ai linfonodi. Era rimasto in ospedale per diversi giorni e aveva iniziato poi un ciclo di sedute di radioterapia che si era chiuso circa un anno fa.

“Se mi rimangono tre anni di vita, li spenderò per la Liguria”, aveva detto in un’intervista al Corriere della Sera. Fecero scalpore, inoltre, le parole di Nicola Morra, candidato alle stesse elezioni con Uniti per la Costituzione, che intervistato dal Foglio disse: “Come dissi per la povera Jole Santelli in Calabria, motivo per il quale poi venni travolto dalle ingiurie, gli elettori liguri devono essere consapevoli che stanno votando una persona malata che potrebbe non terminare il mandato“. Lo stesso Morra replicò in seguito di essere stato vittima di un “tranello”. Oggi però le dichiarazioni di Bucci sgombrano il campo da ogni dubbio.

Anche Silvia Salis, sua avversaria indiretta durante l’ultima campagna elettorale per le comunali, oggi sindaca di Genova, si rallegra per la notizia: “Questo mi rende molto felice. Mi rende molto felice perché so quanto è stato complesso, in questi anni chiaramente abbiamo avuto modo di frequentarci e gestire un impegno pubblico operativo così importante con una malattia… È sicuramente una buona notizia, un’ottima notizia”.