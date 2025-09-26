Bosco dei Frati, al via la valorizzazione. Coppola e Ferrante: “Interventi coi guanti nella lecceta secolare”

Genova. E’ uno dei luoghi più suggestivi di tutta la città, vicino ad un santuario che domina la bassa Val Bisagno e che dalla sua cima regala ogni giorno immagini da cartolina di Genova e della sua skyline. Stiamo parlando del parco del Bosco dei Frati della Madonna del Monte, per il quale in queste ore è stato approvato un progetto di valorizzazione da parte del Comune di Genova, nell’ambito del bando FAI “I Luoghi del Cuore 2025”.

Il Bosco dei Frati, situato sulle alture di San Fruttuoso, si estende per circa 96.000 metri quadrati, di cui 59.000 di proprietà comunale. Si tratta di una lecceta secolare racchiusa da antiche mura, considerata tra le aree verdi più significative della città: è uno l’ultimo dei “vergini” rimasti a Genova e, se considerate le zone urbane, uno dei pochi rimasti in tutto il paese. In passato appartenne alla Provincia di Genova dei Frati Minori di San Leonardo: oggi con lo svuotamento del convento, rischiava di rimanere abbandonato a sé stesso e, soprattutto, di diventare inaccessibile per i genovesi.

“Si tratta di un bosco vergine di lecci, un patrimonio senza prezzo per la nostra città – spiega l’assessora all’urbanista Francesca Coppola, che insieme al collega Massimo Ferrante ha portato avanti la pratica – un angolo delicato che necessità di interventi fatti “coi guanti”. La valorizzazione sarà davvero leggera, con un budget minimo, e semplicemente vedrà una manutenzione dei sentieri, oggi a tratti difficilmente percorribili, e all’inserimento di segnaletica funzionale alla fruizione degli spazi”.

L’obiettivo è favorire una fruizione sostenibile, in continuità con gli altri beni culturali e ambientali della città: “Il secondo passo sarà quello di trovare un sistema per garantirne la totale fruibilità pubblica – conferma Coppola – con una gestione delle aperture del parco. Restituirlo in maniera adeguata alla città significa rafforzare la rete del verde urbano e garantire ai cittadini spazi di qualità dove vivere momenti di socialità, benessere e contatto con la natura. E’ un passaggio che rientra nel piano di nuovi investimenti mirati sul verde e sul nostro patrimonio arboreo: questo intervento si inserisce in una strategia più ampia che punta a integrare parchi e aree verdi all’interno del sistema culturale e ambientale di Genova, con una visione di lungo periodo orientata alla sostenibilità”.

Gli interventi saranno realizzati nella parte del bosco, esattamente dopo il piccolo campo da calcio in terra battuta a pochi metri dal complesso: “L’approvazione di questo progetto – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni Massimo Ferrante – ci consente di programmare interventi concreti per la manutenzione dei percorsi, la sistemazione delle infrastrutture e l’installazione di nuova segnaletica. È un lavoro che guarda sia alla sicurezza di chi frequenta l’area, sia alla sua valorizzazione come bene collettivo. Investire in questi spazi significa restituire un patrimonio prezioso, rendendolo accessibile e funzionale non solo al quartiere ma all’intera città”.

Il progetto trae origine dall’impegno del Comitato “Insieme per il Bosco dei Frati”, che ha promosso la candidatura al censimento nazionale del FAI ottenendo 4.459 voti. Il comitato, insieme al Municipio Bassa Val Bisagno e a numerose realtà associative – tra cui l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (Sezione Genova-Savona), Azione Cattolica Italiana, il Gruppo Escursionisti degli Angeli della Parrocchia di N.S. degli Angeli e la community digitale Less Than 30 From Home – ha già avviato attività di sensibilizzazione, incontri sul territorio e iniziative di volontariato. Sono inoltre previste visite guidate, escursioni e progetti didattici in collaborazione con le scuole. Il FAI, insieme a Intesa Sanpaolo, con il bando “I Luoghi del Cuore” sostiene interventi di riqualificazione e tutela nei siti più votati dai cittadini, premiando la capacità delle comunità locali di attivarsi per la salvaguardia del patrimonio comune.