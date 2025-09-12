Mercoledì a Borgoratti i funerali di Fulvia Minetti: sarà una perizia sull’auto a stabilire le cause della tragedia

Genova. Sono stati fissati i funerali di Fulvia Minetti, la donna di 72 anni deceduta martedì scorso per le lesioni riportate dopo essere stata travolta da un’auto senza conducente in via Borgoratti. La funzione si terrà mercoledì prossimo, 17 settembre, alle ore 8.15, presso la chiesa della Risurrezione di N.S. Gesù Cristo, a Borgoratti.

Il servizio è curato da Asef del Comune di Genova. Questa mattina il pm Francesco Cardona Albini ha dato l’incarico di eseguire l’autopsia sul corpo dell’anziana. Nei prossimi giorni sarà affidato un incarico per eseguire una perizia sull’auto il cui freno a mano, che il conducente sostiene di aver tirato, ha ceduto per cause da accertare. L’uomo, un 54enne è indagato per omicidio stradale ed è difeso dall’avvocato Riccardo Di Rella. I famigliari della vittima sono assistiti dall’avvocato Alessio Chiarla.

Minetti martedì mattina era uscita di casa per fare la spesa. Viveva lì vicino, con la sorella gemella disabile che assistenza 24ore su 24 e che ora si trova ricoverata in ospedale.