Bologna – Genoa, Vieira: “Rigore difficile da accettare, ma episodio che non si può controllare”

Genova. Patrick Vieira ha ritrovato la calma dopo il cartellino rosso nell’occasione del rigore dato contro al Genoa che è costato la sconfitta alla sua squadra. Sull’espulsione commenta: “Se ho sbagliato chiedo scusa all’arbitro, ho toccato la sua parte sensibile, si è sentito un po’ offeso, ma non glio ho mai mancato di rispetto. Anche loro devono capire che la parte emozionale fa parte del gioco”.

Una decisione difficile da accettare, dice Vieira, che ha fatto parte del panel Uefa misto arbitri-giocaori che si occupava di dare vita a un calcio che fosse un po’ più comprensibile e con regole certe. Sollecitato dai giornalisti, conferma che c’è il rischio che il calcio perda un po’ il suo senso: “È successo a Bologna contro la Roma, ma stavolta è andato a favore loro. Credo che le decisioni debbano essere più chiare per gli arbitri. Dobbiamo chiarire queste situazioni, se vogliamo aiutare gli arbitri si deve essere più chiari sul gioco“.

Il mister non vuole commentare l’episodio specifico, ma la partita: “Non mi resta niente di questo episodio, non si può controllare. Il messaggio alla squadra è sempre stato: ‘concentriamoci su quello che vogliamo fare sul campo’ noi dobbiamo fare le cose bene per essere una squadra contro cui è difficile giocare contro. Abbiamo giocato faccia faccia con loro, abbiamo fatto una partita coraggiosa, siamo stati organizzati e determinati e questo è un punto positivo”.

Colombo ancora a secco. Mentre per Ellertsson è arrivato il primo gol: “Su di loro il giudizio è positivo il nostro obiettivo è di migliorare e fare un passo in avanti, è mancato solo il punto da prendere. Colombo ha fatto un grande lavoro a livello difensivo, ma anche Ekuban che è entrato, Ellertsson ha fatto una grande partita, dobbiamo continuare a migliorare questi dettagli importantissimi, lo abbiamo dimostrato contro una bella squadra. Poi nel calcio ci sono due modi di vedere: la prestazione e i punti; non abbiamo preso punti, ma abbiamo cose positive da prendere”.

Come si può però ridare autostima alla squadra dopo oggi? “Abbiamo fatto una partita con personalità e coraggio, mi piacciono questi giocatori, era una partita difficile, noi eravamo sotto pressione e anche loro. Era difficile avere il possesso, ma alla fine siamo usciti da questa partita con tantissimo orgoglio e questo fa crescere la squadra. I miei giocatori meritano punti, continueranno ad andare avanti”.

Come giudica la prova di Vitinha? “Ha fatto una grande partita anche sull’aspetto difensivo, ha giocato con personalità e vicino a Colombo può essere un’opzione per il futuro”.

Giocare subito in Coppa Italia può aiutare: “Vogliamo essere sul campo il più velocemente possibile e andare più lontano possibile, stiamo bene e ci sono tanti giocatori che hanno voglia di giocare come Messias, Venturino, Stanciu, Gronbaek, è un bene giocare giovedì”.

Sui dettagli da migliorare c’è qualche contropiede non sfruttato: “Quando abbiamo fatto il primo gol c’erano due o tre situazioni e non abbiamo fatto la scelta giusta. È per quello che dobbiamo continuare a crescere e questo è un aspetto di gioco che dobbiamo fare meglio”.

Norton-Cuffy ha un po’ sofferto nella fase difensiva: “Lui è un giocatore con tantissima qualità, però c’è ancora qualcosa su cui lui deve continuare a lavorare, a migliorare. Purtroppo oggi ha giocato contro un giocatore fortissimo, però credo che abbiamo difeso bene come squadra. Individualmente deve continuare a crescere, c’è ancora spazio per farlo e il suo atteggiamento è sempre stato positivo e quando si lavora come lui si può sempre crescere”.