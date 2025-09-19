Genoa a Bologna, Vieira: “Sarà difficilissimo, ma noi stiamo crescendo”

Genova. Un punto importante quello di Como, che ha dato fiducia al Genoa, pronto ad affrontare il Bologna domani al Dall’Ara, sabato 20 settembre, alle 15 e nella conferenza pre-gara Vieira spiega: “Il punto ci ha dato fiducia. Sull’aspetto del gioco, siamo sulla strada di quanto fatto nelle altre partite, rispetto al Lecce abbiamo fatto passi avanti. La squadra ha giocato con coraggio, organizzazione, determinazione. Il punto era meritato. Dobbiamo continuare a crescere: su aspetti offensivi e difensivi possiamo fare ancora meglio. Ogni passo avanti è positivo dal mio punto di vista”. Per Vieira i centrocampisti e gli attaccanti stanno facendo un grande lavoro difensivo, per migliorare occorre creare di più e al contempo concedere di meno.

La squadra sta bene fisicamente, ma non solo: “Anche tatticamente volevamo essere alti e aggressivi. Anche se dobbiamo gestire meglio questo periodo. Alla fine abbiamo fatto vedere di essere una squadra difficile da affrontare. E come abbiamo festeggiato il gol anche dalla panchina fa vedere che siamo una squadra. Per passare i momenti difficili ci vogliono la squadra e il giusto atteggiamento e li abbiamo avuti”.

Il calendario metterà alla prova il Genoa: dopo Bologna ci sarà l’Empoli in Coppa Italia, ma Vieira non guarda troppo avanti: “Siamo pronti fisicamente per giocare questa partita: se non ci sono problemi fisici o mentali, dobbiamo gestire partita dopo partita. Ora pensiamo al Bologna, una partita difficilissima da giocare”.

Ma che Bologna si aspetta Vieira? “Me li aspetto aggressivi, come sono sempre stati. Vorranno vincere, come sempre in casa. Sono fortissimi e hanno un ottimo allenatore, ci aspettiamo una partita difficilissima”.

L’utima volta a Bologna è stata la partita di Venturino, che segnò una doppietta. Quest’anno il ragazzo non ha ancora avuto spazio: “Domani sarà diverso rispetto all’anno scorso. Lui non ha ancora giocato, ma noi ci contiamo come giocatore. Sta crescendo, però siamo solo alla terza partita e ce ne sono ancora tantissime da giocare. Sta lavorando benissimo. Io devo fargli vedere che sta lavorando bene per farlo giocare: sta crescendo e sta facendo le cose bene. Ma siamo solo all’inizio, è un giovane con talento ed è vero che merita di giocare di più, per quello che vedo in allenamento. Devo trovare il modo di farlo giocare di più”.

Rientra a tutti gli effetti Gronbaek, che ha fatto gli ultimi allenamenti con la squadra. Mancheranno invece ancora Onana e Cornet che ancora non hanno lavorato col gruppo.

Sulla mancanza del gol di Colombo, di cui si sono viste comunque le doti da combattente, Vieira spiega: “Non conosco un attaccante che sia contento quando non fa gol. Abbiamo parlato di Colombo, ma possiamo farlo per Vitinha o Ekuban: l’obiettivo, per tutti questi attaccanti, è fare gol. Colombo e tutti gli altri giocatori devono rimanere perché il nostro obiettivo è creare queste opportunità per fare gol. Devono continuare a lavorare con la squadra e continuare a fare quello che fanno bene: sono soddisfatto del lavoro di Colombo perché mette la squadra al primo posto e per me questo è importantissimo. Questo lavoro lo facciamo tutti i giorni sul campo, di creare di più per fare gol. Non ho alcun dubbio sulla qualità dei nostri attaccanti di fare gol”.