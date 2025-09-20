Bologna. Bologna – Genoa 1-1 (63′ Ellertsson; 73′ Castro)

93′ Frendrup toglie la palla dai piedi di Castro, pericoli ancora che arrivano dalla fascia sinistra del Bologna, dove Ferguson e Cambiaghi fanno il bello e il cattivo tempo. Mischia sul corner e Bologna che chiede un calcio di rigore per un tocco di mano di Carboni

90′ Cinque minuti di recupero

90′ Traversa di Orsolini! Ancora Cambiaghi sulla sinistra appoggia per Ferguson, cross in mezzo e colpo di testa con il legno che salva il Genoa

87′ Gioco fermo per un colpo al ginocchio subito da Masini

85′ Nel Bologna fuori Heggem per Lucumì.

84′ Occasione Bologna, con Castro e Orsolini che scambiano e alla fine è il numero 9 a provare il tiro da buona posizione, palla fuori

81′ Cambiaghi porta a spasso Ekhator e in area si libera per il tiro, per fortuna del Genoa è un destro svirgolato che termina addirittura in fallo laterale

75′ Giallo per Norton-Cuffy, che atterra Cambiaghi e viene ammonito

73′ Pareggio del Bologna, Cambiaghi se ne va sul fondo superando Norton-Cuffy, palla non facilissima per Castro che devia nell’angolino alla sinistra di Leali nonostante l’opposizione dei centrali del Genoa

72′ Nel Bologna dentro Ferguson per Moro e Dallinga per Bernardeschi

69′ Arriva il momento di Valentin Carboni al posto di Malinovskyi e di Ekhator per Vitinha

67′ Occasione Bologna! Miracolo di Leali: cross di Zortea e colpo di testa di Castro che il portiere rossoblù disinnesca smanacciando sotto la traversa

63′ Gol del Genoa! Ellertsson porta in vantaggio i rossoblù. Sponda di Ekuban per Malinovskyi, assist per l’islandese che si invola e con un destro potente batte un incolpevole Skorupski

63′ Occasione Genoa! Cross di Ellertsson, Vitinha fa un bel movimento per liberarsi dell’avversario e stacca di testa, la palla viene schiacciata a e rimbalza ma termina sull’esterno della rete

59′ Doppio cambio nel Bologna: fuori Dominguez per Cambiaghi e De Silvestri per Zortea

59′ Ancora uno scatto del Bologna sul filo del fuorigioco, palla in mezzo per Orsolini che in area svirgola malissimo il pallone tanto da scagliarlo in fallo laterale

56′ Lancio in verticale per De Silvestri, che si trova campo libero perché scattato sul filo del fuorigioco, è Vitinha a deviare il pallone in corner, con il giocatore del Bologna che si mette le mani sulla testa per l’occasione mancata. Genoa che controlla anche questo calcio d’angolo

53′ Cambio nel Genoa, fuori Colombo per Ekuban. Qualche fischio per il numero 29, ma Vieira lo incoraggia

52′ Lancio nello spazio per Ellertsson, anticipato per un soffio da Skorupski uscito fuori dall’area

52′ Erroraccio di Colombo sotto porta, con Skorupski ancora protagonista, ma l’azione era viziata da un fuorigioco di Ellertsson, che aveva impegnato anche lui il portiere del Bologna

48′ Norton-Cuffy sbaglia tutto e regala un corner al Bologna pur essendo in vantaggio sul pallone. Tuttavia il Genoa non corre pericoli sul corner

46′ Si riparte con Marcandalli al posto di Ostigard, il norvegese non ha assorbito il colpo durante il primo tempo, evidentemente, ed era anche ammonito. Palla al Genoa, che ora attacca verso i suoi tifosi

Primo tempo Bologna – Genoa

Primo tempo tra Bologna e Genoa che termina sullo 0-0. Partita difficile, con Orsolini e compagni che fanno soffrire la difesa, ma Grifone che costruisce l’occasione da rete più nitida della partita e solo una grande parata di Skorupski ha impedito alla squadra di Vieira di andare in vantaggio.

Si parte con Norton-Cuffy di nuovo terzino, esterni a supporto di Colombo Ellertsson e Vitinha, con Malinovskyi ancora una volta in posizione avanzata.

Pronti via e il Bologna va in rete, ma in fuorigioco: sugli sviluppi di un corner Castro colpisce di testa, ma la difesa era salita bene.

Genoa che fatica a costruire trame offensive e va al tiro al 18′ sfruttando un corner: battuta corta di Vitinha per Ellertsson, appoggio in orizzontale per Vasquez, conclusione rasoterra poco potente e Skorupski para a terra. Al 35′ l’occasione per Martin: discesa di Norton-Cuffy, palla in mezzo, deviazione di Colombo in sponda per il numero 3 che tira in porta, ma Skoupski devia sopra la traversa con una grande parata.

Il Bologna fa più possesso e quando si accende Orsolini è difficile da contenere: al 42′ doppio passo a sinistro di poco a lato alla destra di Leali.

Genoa che con le sostituzioni del secondo tempo potrà provare a dare più profondità all’azione, ma dovrà anche stare attento agli ammoniti. Sinora sono tre i cattivi sul taccuino di Collu: Vitinha, Masini e Ostigard.

45′ Quattro minuti di recupero. Gioco fermo per un colpo alla testa subito da Ostigard

44′ Ancora un corner per la squadra di casa, deviazione di testa di Ostigard sul fondo

43′ Altro giallo per il Genoa, stavolta Ostigard alza la gamba e ferma Castro

42′ Orsolini! Scatenato il numero 7 del Bologna, doppio passo a sinistro di poco a lato alla destra di Leali, l’azione era proseguita nonostante un fallo di Masini punito poi col cartellino giallo

41′ Ci prova Orsolini, palla deviata da Vasquez e bloccata da Leali

38′ Bologna che guadagna un altro calcio d’angolo dalle parti di Norton-Cuffy, sulla battuta è Colombo a mettere fuori di testa, ma la palla resta al Bologna, che va al tiro dal limite con Heggem, palla di poco sopra la traversa

37′ Ammonizione per Vitinha, accusato di aver allargato il braccio per conquistare spazio

35′ Occasione Genoa! Discesa di Norton-Cuffy, palla in mezzo, deviazione di Colombo in sponda per Martin che tira in porta e Skoupski devia sopra la traversa con una grande parata. Sugli sviluppi del corner nulla di fatto

33′ Palla a Colombo che resiste a una carica e prova il tiro dalla distanza visto che non c’è nessuno da servire. Tiro debole facile preda per Skorupski

29′ Lancio dalla sinistra di Dominguez per De Silvestri, il difensore prova ad allungarsi ma non ci arriva

25′ Cooling break, Vieira ne approfitta per dare indicazioni ai suoi

24′ Lancio in profondità per Orsolini, che si incunea nella difesa del Grifone e si allarga per il diagonale: palla facile per Leali

20′ Gioco fermo, problemi per Ostigard, Vieira va a far scaldare Marcandalli

18′ Battuta corta di Vitinha per Ellertsson, appoggio in orizzontale per Vasquez che prova il tiro: Skorupski para a terra

18′ Corner per il Genoa, azione personale di Ellertsson che si libera del diretto avversario e mette in mezzo. Deviazione oltre la linea di fondo

13′ Corner per il Bologna guadagnato per un mezzo malinteso tra Leali e Norton-Cuffy, con quest’ultimo che sbaglia l’appoggio. Sugli sviluppi la difesa allontana

8′ Ammonizione per Bernardeschi, intervento duro in scivolata su Vasquez

2′ Sugli sviluppi del corner arriva gol di Castro che insacca di testa a due passi da Leali, ma la rete viene subito annullata per fuorigioco

1′ Subito corner guadagnato dal Bologna, lancio in profondità e Ostigard di testa mette in corner.

1′ Partiti con palla al Bologna. Genoa che in questo primo tempo attacca verso la curva dei padroni di casa

Giornata molto calda a Bologna per la trasferta del Genoa al Dall’Ara, Vieira dà fiducia a Vitinha, scelto dal primo minuto per agire come esterno alle spalle di Colombo. A supporto dell’attacante anche Malinovskyi ed Ellertsson. Confermata la linea difensiva e di mediana con Ostigard centrale accanto a Vasquez.

Settore ospiti praticamente esaurito, esposto uno striscione in ricordo di Matteo Franzoso lo sciatore genovese morto in un incidente sulla pista in sudamerica. Osservato un minuto di silenzioprima della partita.

Formazioni Bologna – Genoa

Bologna: Skorupski, De Silvestri (59′ Zortea) Vitik, Heggem (85′ Lucumì), Miranda, Freuler, Moro (72′ Ferguson), Orsolini, Bernardeschi (72′ Bernardeschi), Dominguez (59′ Cambiaghi), Castro.

Allenatore: Italiano.

A disposizione: Ravaglia, Pessina, Lykogiannis, Holm, Fabbian, Rowe, Odgaard.

Genoa: Leali, Norton-Cuffy, Ostigard (46′ Marcandalli), Vasquez, Martin, Frendrup, Masini, Ellertsson, Malinovskyi (69′ Carboni), Vitinha (69′ Ekhator), Colombo (53′ Ekuban).

Allenatore: Vieira.

A disposizione: Lysionok, Sommariva, Sabelli, Otoa, Thorsby, Stanciu, Fini, Venturino, Cuenca, Messias, Gronbaek.

Arbitro: Collu di Cagliari. Assitenti: Moro, Luciani. Quarto uomo: Sacchi. Addetti Var: Maggioni, Chiffi.

Ammoniti: Bernardeschi (B); Vitinha, Masini, Ostigard (G)