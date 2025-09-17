Raccolta differenziata, il nuovo testimonial di Amiu è Francesco Bocciardo

Genova. Francesco Bocciardo, atleta paralimpico genovese che proprio oggi parte per i mondiali di nuoto paralimpico che si terranno a Singapore dal 21 al 27 settembre, è il nuovo testimonial della campagna social di Amiu Genova sulla raccolta differenziata.

Giovanni Battista Raggi, presidente di Amiu Genova, dichiara: “La partenza di Francesco per i Mondiali ci ricorda che l’impegno e la determinazione non appartengono solo allo sport. Sono gli stessi ingredienti che servono a ciascuno di noi per rispettare l’ambiente e migliorare la qualità della vita nelle nostre città. Per questo abbiamo scelto lui: perché il suo esempio parla più forte di tante parole”.

Nei video da 30” realizzati nelle Piscine di Albaro dove hanno luogo i suoi allenamenti, Boccardo racconta sport e ambiente come un’unione indelebile. Con i suoi modi semplici e autentici, ricorda che lo stesso impegno richiesto nel nuoto serve anche nella vita di tutti i giorni: costanza, regole e piccoli gesti che fanno la differenza.

“Non serve essere campioni per fare la differenza, è vero, ma possiamo diventarlo grazie ai nostri gesti quotidiani – dice l’assessora all’Ambiente del Comune di Genova Silvia Pericu − fare la raccolta differenziata in maniera corretta, anche nel nostro piccolo, contribuisce a rendere la nostra città più sostenibile e a dare ai rifiuti una seconda vita, creando così un circolo virtuoso che ha ricadute importanti e positive sulla collettività. Mi auguro che questa campagna, con questo claim semplice ma efficace e con un testimonial che è esempio di caparbietà e impegno, possa arrivare veramente a tutti e a tutte per dare il via a un cambiamento fondamentale”.

Il claim della campagna – Non serve essere un campione per fare la differenza – non è uno slogan fine a sé stesso, ma filosofia di vita: ogni persona può contribuire a costruire un futuro più sostenibile, con la stessa passione con cui un atleta affronta ogni giorno la propria sfida, facendo la raccolta differenziata e rispettando l’ambiente e il decoro delle città dove si vive e lavora.

Francesco Bocciardo commenta: “Riprendo una frase di Gandhi ‘Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo’. È il momento di agire, non abbiamo più scuse con un gesto piccolo ognuno di noi può partecipare a questo cambiamento. Non ci sono più giustificazioni: ognuno deve fare la propria parte per avere una città, una Regione e un pianeta più pulito. Basta lamentele, ma iniziamo ad agire in modo da essere per primi testimoni di queste scelte”.

Biografia di Francesco Bocciardo

Francesco Bocciardo (Genova, 18 marzo 1994) è uno dei più grandi nuotatori paralimpici italiani. Affetto da diplegia spastica dalla nascita, ha trasformato il nuoto in una strada di riabilitazione, libertà e successi sportivi. Tesserato per le Fiamme Oro e i Nuotatori Genovesi, gareggia nelle categorie S5, SM5 e SB4.

Il suo debutto internazionale risale al 2011 ai Campionati Europei di Berlino. Da allora ha conquistato:

Paralimpiadi: oro nei 400 m stile libero a Rio 2016; oro nei 100 m e 200 m stile libero a Tokyo 2020; oro nei 200 m stile libero a Parigi 2024, con record paralimpico.

Mondiali: titoli iridati tra il 2015 e il 2019.

Europei: numerose medaglie d’oro, tra cui Dublino 2018 e Funchal 2024.

In totale ha vinto oltre 30 medaglie internazionali e ad oggi è l’unico atleta paralimpico italiano ad aver vinto l’oro in tre edizioni di seguito delle Paralimpiadi.

Per i suoi risultati è stato insignito del Collare d’Oro al Merito Sportivo dal Cip (Comitato Italiano Paralimpico).

Oggi, oltre all’attività agonistica, lavora all’Inps e continua ad allenarsi regolarmente alle Piscine di Albaro, portando con sé l’esempio di chi non smette mai di mettersi in gioco.