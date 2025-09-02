Anche a Boccadasse danni da maltempo, salta la pavimentazione nel piazzale

Genova. Anche a Boccadasse si sono registrati danni a causa del nubifragio che si è abbattuto sulla città nella serata di lunedì.

La protezione civile, coordinata dall’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante, ha presidiato l’area anche alla luce dell’ingrossamento del mare, e in alcuni punti del piazzale intorno alla spiaggia, all’altezza di un tombino, la pavimentazione si è sollevata.

Qualche disagio per le attività commerciali che si affacciano sulla spiaggia, un bar ristorante e la gelateria. Nel 2022 la Regione Liguria e il Comune di Genova aveva annunciato di avere stanziato fondi per circa 2,5 milioni di euro per diversi interventi di Protezione civile in somma urgenza dedicati al borgo dopo la storica mareggiata di fine ottobre 2018.

Si è trattato di interventi di rimozione delle macerie, rimozione dei rifiuti, del posizionamento di una barriera provvisoria sul ciglio della banchina per la ricostruzione della muratura, della riprofilatura della spiaggia, a cui si sono aggiunti ulteriori interventi minori.

Oltre a questo, Regione Liguria aveva stanziato quasi un milione di euro dal Fondo strategico regionale per dare vita a un progetto di riqualificazione del borgo e della passeggiata a mare, che non è però ancora stato avviato.