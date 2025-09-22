Il presidente della Regione Bucci incontra il sindaco di Venezia: “Blue Economy tema centrale”

Genova. La Blue Economy è stata al centro dell’incontro che si è tenuto lunedì mattina tra il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.

Al termine dell’incontro, in cui si è discusso di strategie di sviluppo, Brugnaro e Bucci hanno visitato il Salone Nautico Internazionale, in corso al Waterfront di Levante.

“L’incontro di oggi con il sindaco Brugnaro ha permesso di rafforzare gli stretti legami tra i nostri due territori – ha detto il presidente Bucci -. La Liguria, Genova e Venezia, visto il loro storico legame con il mare, non possono che essere accomunate da un aspetto: la necessità di portare al centro del dibattito nazionale la Blue economy, un settore cruciale per lo sviluppo di tutta l’Italia”.

“Questa è un’occasione preziosa per rafforzare la collaborazione fra Venezia e Genova, tra il Veneto e la Liguria, tra Adriatico e Tirreno per dare nuova spinta allo sviluppo della nautica in Italia. Rafforziamo un asse che non solo promuova la produzione, ma valorizzi anche la filiera, i porti e le darsene lungo gli 8.000 km di costa, il turismo nautico e l’innovazione tecnologica – ha aggiunto il sindaco Brugnaro -. L’obiettivo è chiaro: far sì che le eccellenze italiane restino in Italia e che la nautica diventi volano di sviluppo diffuso, per tutti i territori costieri, soprattutto quelli che finora sono rimasti in ombra”.