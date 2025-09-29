  • News24
La serie

Blanca 3, questa sera la prima puntata della nuova stagione: tutte le novità

Dal cast, cane compreso, alle location genovesi: la fiction è in programma sui canali Rai

blanca

Genova. Torna questa sera, lunedì 29 settembre, su Rai1 la terza stagione di Blanca, la serie tv con Maria Chiara Giannetta nei panni di una consulente poliziotta non vedente dal fiuto e dall’intuito infallibile.

La prima di sei puntate (12 episodi totali) di Blanca 3, sarà in onda a partire dalle 21.30. Tutte sono disponibili anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea e on demand.

Tra le novità di Blanca 3 un nuovo cane – non c’è più Linneo, il bulldog inglese interpretato da Fiona – ma al suo posto arriva Ronda, un border collie blue merle di nome Ronda, scelta legata alla necessità di tutelare Fiona, ormai piuttosto avanti con gli anni.

Nella serie Ronda è stata ribattezzata “Cane 3”: Giannetta ha ammesso che la protagonista farà un po’ di fatica ad abituarsi, e che lei stessa i primi tempi sul set ha sentito la mancanza di Fiona.

Oltre a Maria Chiara Giannetta, diventata ormai un’icona, torneranno sul piccolo schermo anche Enzo Paci nei panni del burbero commissario Bacigalupo, Giuseppe Zeno (l’affascinante Michele Liguori, collega di Blanca) e la giovanissima Sara Ciocca, che dà il volto al piccola Lucia.

Ma ci sono anche nuovi personaggi e quindi nuovi ingressi nel cast: uno è Domenico Diele, che interpreta Domenico Falena, affascinante contractor specializzato in sicurezza navale. Quest’uomo misterioso, abituato a gestire situazioni pericolose in zone di conflitto, riuscirà a fare quello che sembrava impossibile: mettere in crisi i “superpoteri” di Blanca.

E arriva nel cast anche Matilde Gioli, nei panni di Eva Faraldi,a manager che dirige l’agenzia di sicurezza per cui lavora Domenico.

Le location di Blanca 3

Le riprese della terza stagione della serie  sono iniziate a dicembre negli studi di LuxVide del Formello, a Roma, e a febbraio sono arrivate anche a Genova. Tra le location ci sono i luoghi iconici della serie, da Calata Gadda, dove ha sede il commissario di polizia, a Camogli, dove la consulente poliziotta non vedente dal fiuto e intuito infallibili abita, sino al centro storico.

Blanca comparirà in alcuni degli angoli più suggestivi del centro storico: Caricamento, palazzo San Giorgio, Sottoripa, Campetto, salita di Santa Brigida, piazza Lavagna, via della Maddalena, via San Luca e via dei Macelli di Soziglia.

Ancora, la cremagliera Principe – Granarolo, alcuni palazzi dei Rolli tra cui Palazzo Spinola e Palazzo Giò Carlo Brignole, l’area del porto antico con il Belvedere dei Dogi e dell’Isola delle Chiatte, il carcere di Marassi, il tribunale e alcune ville di corso Italia. Tra le novità anche il Galata Museo del Mare, che farà da set per due giornate.

