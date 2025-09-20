Il bimbo precipitato dal terrazzo a scuola solo per venti minuti: si indaga per abbandono di minore

Genova. La procura di Genova ha aperto un’inchiesta a carico di ignoti ipotizzando il reato di abbandono di minore in relazione alla caduta del bambino di 7 anni avvenuta venerdì mattina nel Polo Res dell’istituto comprensivo statale IC di Voltri.

Il bimbo si trova ancora in gravissime condizioni all’ospedale San Martino, e la prognosi resta riservata. La squadra mobile sta conducendo le indagini sull’accaduto, e gli inquirenti si stanno concentrando sui minuti precedenti alla caduta. La pm Patrizia Petruzziello, che ha in mano l’indagine, ha chiesto accertamenti sul personale scolastico che quella mattina era nel polo per capire se il bambino sia stato lasciato solo e per quanto.

Il bimbo caduto dal terrazzo a scuola solo per 20 minuti: le indagini

Dai primi accertamenti sembra che il piccolo, che necessita di sostegno educativo e assistenziale specifico, sarebbe rimasto solo per circa venti minuti, un arco di tempo durante il quale è riuscito a raggiungere la portafinestra del terrazzo soprastante la sezione (che avrebbe dovuto essere inaccessibile) e salire sul parapetto. Una passante ha visto la scena, osservandolo impotente e sotto choc cadere sul selciato sottostante. Una caduta di circa sei metri che gli ha provocato ferite gravissime.

I bambini all’interno del polo Res sono seguiti da insegnanti di sostegno, personale Ose e Osa (gestiti dal Comune che ha anche affittato la struttura dalle Opere pie) e infermieri, in un percorso che integra risorse educativo – didattiche e sanitarie. Da quanto emerso dalle indagini condotte sino a oggi l’insegnante di sostegno che seguiva il bimbo venerdì mattina era assente per motivi di salute, e il piccolo è stato assegnato a un altro maestro e a un’operatrice.

Il nodo del personale scolastico

All’interno della sezione vi erano più operatori che bambini, con un rapporto certamente di uno a uno, ma sembra appunto che il piccolo sia stato lasciato solo per i già citati venti minuti, non è chiaro da chi e per quale motivo.

Su questo non è stata ancora fatta chiarezza, perché tra il personale presente si è generato un rimpallo di responsabilità che ha impedito agli inquirenti di accertare chi effettivamente dovesse prendersi cura del bambino.