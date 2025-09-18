Bimbo di 7 anni cade dalla finestra della scuola: intubato e ricoverato in condizioni disperate al Gaslini

Genova. Dramma questa mattina a Voltri dove un bambino di sette anni è caduto dalla finestra del secondo piano della scuola De Amicis, riportando ferite gravissime nell’impatto al suolo dopo un volo di circa sei metri.

Immediatamente soccorso, il piccolo è stato prima intubato per poi essere trasportato con l’elicottero dei vigili del fuoco, accorsi sul posto, fino al pronto soccorso del Gaslini, dove è giunto in condizioni disperate.

Stando alle prime ricostruzioni un testimone, un passante, avrebbe assistito alla caduta. Sul posto, oltre i soccorsi, anche la polizia che ha fatto i rilievi del caso per capire la dinamica del terribile episodio. Intorno alle 14 è arrivata anche l’assessora comunale alla Scuola, Rita Bruzzone, per approfondire la situazione.