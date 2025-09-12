Bimbo di tre anni cade dal balcone di casa, gravissimo al Gaslini: carabinieri indagano sulla dinamica

Genova. Ad Imperia, un bambino di circa tre anni è precipitato dal balcone della sua casa a Oneglia. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri e al momento, la dinamica dell’incidente non è chiara.

Secondo quanto riportato, il padre ha subito caricato il piccolo in auto e lo ha portato al pronto soccorso dell’ospedale locale, anziché attendere l’arrivo dei soccorsi. Data la gravità delle ferite, il bambino è stato trasportato in elicottero all’ospedale Gaslini di Genova in condizioni critiche.

I carabinieri stanno investigando sull’accaduto e hanno già ascoltato i familiari per ricostruire la vicenda che sembra avere diversi aspetti da chiarire. Saranno anche visionate le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nell’area per trovare qualche elemento in più.