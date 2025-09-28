Biker si infortuna al Peralto, soccorsi speciali sul sentiero per forte Puin

Genova. Soccorsi speciali in azione nel parco del Peralto per un biker di 42 anni infortunato su uno dei sentieri per forte Puin.

Poco prima delle 11 di oggi, domenica 28b settembre, la Croce Bianca Genovese è intervenuta con il proprio mezzo Soccorsi speciali insieme a vigili del fuoco e soccorso alpino.

Il biker, durante un’escursione, per cause accidentali è stato sbalzato dalla bicicletta finendo in una scarpata e terminando la sua corsa su un’altra strada sterrata, riportando traumi a una spalla.

Grazie alla cooperazione tra le varie forze di soccorso l’uomo è stato recuperato, gli è stata somministrata terapia analgesica dall’automedica del 118, di cui era stato richiesto l’intervento dopo una valutazione preliminare delle condizioni.

Mediante un fuoristrada in dotazione alla Croce Bianca Genovese, il ferito e il medico sono stati trasportati lungo la via sterrata sino a un punto carrabile anche per l’ambulanza che ha ospedalizzato il ciclista in codice giallo presso il policlinico San Martino.