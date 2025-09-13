Genova24 regala due biglietti gratis per Sampdoria-Catanzaro, ecco come partecipare

Genova. Genova24 regala due biglietti gratis in tribuna per assistere a Sampdoria-Catanzaro, in programma mercoledì 1° ottobre alle 20.30. È il debutto dell’iniziativa Allo stadio con il barbone lanciata da Edinet, la società editrice di Genova24, Ivg e The Flight Club, il primo sito italiano dedicato al mondo dei frequent flyer.

Ogni mese saranno messi in palio due biglietti per almeno due partite di Genoa e Sampdoria allo stadio Luigi Ferraris. Per l’esordio è stato scelto il match casalingo dei blucerchiati contro il Catanzaro, poi toccherà a Genoa-Parma, in calendario domenica 19 ottobre alle 15.00.

Biglietti gratis Genoa e Sampdoria, come fare a vincerli

Partecipare è semplicissimo: basta iscriversi alla newsletter di The Flight Club, qui ogni sabato sarà inviato il link per partecipare all’estrazione.

Per questo sabato il link per partecipare al primo contest è https://www.theflightclub.it/allo-stadio/. Il vincitore dei biglietti gratis per Sampdoria-Catanzaro sarà estratto nel corso della diretta sul canale YouTube martedì 16 settembre alle 19.30.

Chiediamo di partecipare solo a chi ha effettivamente intenzione di andare a vedere la partita. Vincere i biglietti e non partecipare sarebbe uno spreco. I biglietti sono omaggio, mentre l’eventuale trasferta è a spese dei lettori.

Un’opportunità unica per vivere l’emozione di assistere a un incontro in un vero e proprio tempio del calcio, popolato da due delle tifoserie più calde d’Italia.