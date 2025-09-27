Bari – Sampdoria LIVE (1-1): Coda e Barak in campo per gli ultimi minuti

BARI (32′ Moncini) 1 – 1 (27′ Depaoli) SAMPDORIA

90′ Assegnati cinque minuti di recupero.

89′ Punizione per il Bari a poco dal termine, visti gli ultimi minuti i padroni di casa tengono il pallone non rischiando troppo la giocata per non rischiare di concedere palloni buoni per trovare il gol alla Samp.

86′ Bruttissimo intervento di Sibilli ai danni di Venuti. Presa in pieno la caviglia del subentrato, ammonizione per lui.

82′ Brilla in campo Cuni che si libera dalla pressione di un avversario, tunnel a Dickmann prima di essere steso da Darboe. Sarà punizione per la Sampdoria, sul punto di battuta Ioannou che, vista la posizione, la crosserà in mezzo.

80′ Recriminazioni di Caserta verso il direttore di gara a seguito di uno scontro in campo. Marchetti non ci sta e ammonisce l’allenatore del Bari.

79′ Doppio cambio per Donati che sceglie l’artiglieria pesante: dentro Coda e Barak, fanno spazio le uscite di Pafundi e Depaoli.

77′ Ghidotti salva la Samp! Ottimo uno due tra Sibilli e Dorval, il sette serve il laterale che si insidia in area e calcia sul primo palo, ma Ghidotti con coraggio esce e copre lo specchio. Angolo, pallone indirizzato sul secondo palo per Moncini che colpisce di testa trovando solo il fondo.

75′ Meroni a terra per crampi, altro cambio obbligato per Caserta: entra in campo Burgio.

73′ Darboe suona la carica e riparte in contropiede. Nulla di fatto, recupero della Sampdoria con Pafundi che serve un compagno, subito il pallone per Ioannou che va lungo per Cuni. Gioco di gambe e si accentra l’albanese che, una volta subentrato in area, cerca il secondo palo. Pallone fuori di poco, in ogni caso ci sarebbe arrivato Cerofolini che si era tuffato nella giusta direzione.

72′ Altra punizione per la Sampdoria, l’ennesimo fallo di questa partita fermata quasi regolarmente da un contrasto irregolare. Sibilli spinge Venuti che da ultimo uomo stoppa l’incursione avversaria.

69′ Si riprende, Pucino stende Benedetti e si guadagna la punizione dalla trequarti. Sampdoria più brillante in questo momento di partita, che sta mettendo in seria difficoltà il Bari. Punizione battuta, Venuti riceve il pallone ma non riesce a ribadire dentro, pallone messo in rimessa da un giocatore del Bari.

67′ Gioco fermo in questo momento per soccorrere Abildgaard, ferita alla testa da cui esce copiosamente sangue. Un contrasto testa contro testa del tutto fortuito contro Darboe. Così però il giocatore blucerchiato non può giocare, serve curare la ferita prima di riprendere la partita.

65′ Doppio cambio per parte. Per la Sampdoria escono Henderson, accompagnato dai fischi del San Nicola e Bendetti. Al loro posto entrano Venuti e Bellemo. Per i padroni di casa fuori Gytkjaer e Maggiore per Darboe e Sibilli. Nessuna trasformazione tattica, i giocatori subentrati prendono semplicemente il posto prima occupato dai giocatori rilevati.

64′ Punizione Bari. Pallone dentro spizzato da Ioannou che serve però Nicolaou, il difensore ribadisce dentro per Gytkjaer che non riesce a sua volta a rigirare vista la pressione dell’avversario.

61′ Pafundi riceve palla dopo lo schema da punizione, pallone dentro e sponda di Hadzikadunic verso un compagno. Non trovato, il Bari riprende palla ma Marchetti ravvisa la posizione di fuorigioco, niente da fare per la Sampdoria che ha preso coraggio e sta concedendo veramente poco agli avversari.

60′ Gytkjaer sguscia in mezzo alla difesa della Samp, prende il pallone e calcia. Conclusione ampiamente fuori, da quella posizione poteva fare decisamente meglio.

59′ Verticale di Verreth che vede l’incursione di Cuni, per ora quasi impeccabile in questi primi sessanta minuti. Pallone giusto ma con i giri sbagliati, Cerofolini capisce e fa suo il pallone.

55′ Pafundi raccoglie palla e corre come un fulmine palla al piede fino al limite dell’area. Corre talmente veloce il numero 20 da perdere i parastinchi, poi la conclusione non premia la sua sgasata, pallone bloccato in un tempo da Cerofolini.

53′ In questi minuti Sampdoria sempre nella metà campo del Bari, con i padroni di casa che per ora riescono a contenere le incursioni avversarie. Buono spunto di Henderson che trova Cuni in area, si gira ma trova il corpo del centrale. Sul rimpallo arriva Ioannou che stoppa e tira, altra conclusione sul corpo di un difensore e pallone in rimessa laterale.

50′ Ammonito Benedetti per un fallo scomposto a centrocampo, Marchetti fa valere ancora il cartellino giallo.

49′ Abildgaard ci prova di testa da fuori area e per poco non trova la rete! Sarebbe stato un gol fantastico.

45′ Si riprende, pallone giocato da Pafundi e Sampdoria che si rende subito propositiva. Il Bari riprende subito il possesso, poi la conclusione bassa dell’attaccante barese, blocca Ghilardi. Si rientra in campo con gli stessi ventidue uomini che avevano terminato la prima frazione.

Primo tempo

Equilibrio totale in questo primo tempo. Inizio più pimpante del Bari che perde le sue trame di gioco dopo la sgambata di Depaoli sul cross teso di Pafundi. Qualche minuto dopo, Dickmann serve Moncini che trova il pareggio. Sampdoria molto attenta nelle incursioni avversarie ma decisamente fallosa, sono già tre i cartellini gialli in appena 20 minuti di partita per la squadra di Donati. Bari invece più attento nei contrasti, primo tempo corretto per la squadra di Caserta, che non riesce ad impensierire troppo Ghidotti. Solamente al 19′ una spizzata di Maggiore poteva insidiare la difesa ospite, Ghidotti per ora non ha ancora avuto l’occasione di scaldare i guanti. Discorso inverso per Cerofolini, che al 20′ si impegna in una grande parata bassa sull’incrocio piazzato di Benedetti.

48′ Sampdoria che chiude il primo tempo in area del Bari con il calcio d’angolo. Termina qua la prima frazione di gioco.

45′ Assegnati 3 minuti di recupero.

41′ Ioannou vede Cuni e serve il filtrante preciso verso l’albanese che, trovato il fondo, cerca di servire in mezzo il compagno. Nicolaou fa buona guardia e mette in angolo. Pallone dentro, spizzata verso il secondo palo ma è attenta la difesa del Bari che, dopo la conclusione in girata di un giocatore blucerchiato, mantiene il possesso.

39′ Conclusione di Benedetti dalla distanza, spostato verso la sinistra dell’area, pallone in rimessa laterale. Intanto Pafundi, che aveva innescato l’azione, rimane a terra dopo essere scivolato fuori dal campo. Brutte sensazioni nell’immediato, ma il classe 2006 si rialza e riprende a giocare.

35′ Ristabilita la parità sia sul tabellino che nel rettangolo verde. Sampdoria adesso leggermente più propositiva rispetto ad inizio gara galvanizzata anche dal gol. Bari più attento e tecnico, grazie anche alla qualità di Castrovilli e Maggiore in mezzo al campo. Proprio il numero 4 ex Fiorentina ora prova la conclusione dalla trequarti, pallone troppo strozzato che termina in rimessa dal fondo.

30′ Dura pochissimo il vantaggio della Sampdoria, Moncini con l’incornata rimette tutto in parità. Dickmann mette una cometa sulla testa dell’attaccante di casa, che prende bene il tempo e spedisce la sfera nel sette opposto della porta. Non può nulla Ghidotti.

27′ Pallone dentro per Depaoli! Eccolo il gol della Sampdoria, appena due minuti dopo la prima conclusione in porta. Pafundi dopo il gioco di gambe mette dentro e trova Depaoli che con il tiro rasoterra fa passare il pallone sotto le gambe del difensore e manda fuori giri Cerofolini. Samp in vantaggio.

25′ Benedetti! Gran parata bassa sul primo palo di Cerofolini, la prima della sua partita. Il centrocampista calcia forte e teso dal limite, ma l’estremo difensore del Bari capisce la traiettoria e spedisce il pallone sul laterale.

23′ Fraseggia il Bari, fin qua più incisivo della Sampdoria. Dorval riceve palla e cerca di subentrare in area. Cross e Depaoli rimanda il pallone al laterale che ripropone il cross per Gytkjaer. Pallone colpito dal danese ma spedito decisamente fuori. Rimessa dal fondo.

19′ Occasione Bari! Maggiore spizza su calcio di punizione, pallone che esce a centimetri dal secondo palo. Sarà angolo per il Bari. Dopo la battuta, pallone messo in rimessa laterale dalla Sampdoria che fa buona guardia e raddoppia Castrovilli nel tentativo, riuscito, di contenerlo.

18′ Ammonizione anche per Depaoli che trattiene Dorval per la maglietta. Fallo tattico per evitare che l’esterno potesse andare sul fondo, uscita sbagliata del capitano della Sampdoria, e intanto crescono i cartellini per i blucerchiati: sono tre a nemmeno metà primo tempo.

15′ Gioco ancora fermo, sembra che Vicari non riesca a continuare. Ecco il primo cambio, forzato, per Caserta: esce il capitano del Bari per Pucino.

13′ Ancora Benedetti che allarga per Ioannou, il cipriota cerca il cross dentro ma l’occasione sfuma sul fondo. Passaggio da rivedere per il laterale. Intanto Vicari è a terra per un colpo alla coscia, sembra essere grave l’infortunio, il 23 è a terra da diverso tempo.

11′ Benedetti dalla trequarti cerca con il cross Depaoli. Pallone troppo lungo, il laterale lascia sfilare il pallone e concede la rimessa dal fondo al Bari.

9′ Dribbling di Cuni in mezzo a due, il rimpallo lo favorisce e prova a calciare dalla distanza. Pallone toccato male dall’attaccante, conclusione che si spegne lentamente sul fondo a qualche metro dalla porta.

6′ Promessa mantenuta, Henderson atterra ancora Castrovilli quasi al limite dell’area e viene ammonito, sarà punizione per il Bari da un’ottima mattonella. Sono già due gli ammoniti in casa Samp ad appena sei minuti dall’inizio. Verreth sulla battuta, traiettoria verso il sette che non si abbassa, nessun brivido per Ghidotti.

4′ Cuni ammonito da Marchetti. Pallone alto e l’attaccante cerca lo stop allungando il pallone trovando solo il corpo dell’avversario. Sampdoria molto fisica in questi primi frangenti, forse troppo veementi, c’è voglia di trovare il pallone per andare a segnare.

2′ Intervento scomposto di Henderson su Castrovilli. Rischia l’ammonizione, Marchetti ravvisa solamente lo scozzese. Si è giocato il jolly nei primi minuti di partita, il direttore di gara avverte il centrocampista che alla prossima scatterà il cartellino.

1′ Si inizia, pallone che sancisce l’inizio del gioco toccato da Moncini. Sampdoria in campo con la terza maglia blu scuro, Bari in campo con la seconda maglia tuta bianca con particolari rossi. Prova subito il lancio lungo la squadra di Caserta, ma Ioannou fa buona guardia e recupera subito il pallone.

Formazioni ufficiali:

Bari (3-4-2-1): Cerofolini, Dickmann, Vicari, Nikolaou, Meroni, Verreth, Maggiore, Dorval, Gytkjaer, Castrovilli, Moncini. A disposizione: Pissardo, Pucino, Burgio, Braunoder, Pagano, Bellomo, Darboe, Sibilli, Antonucci, Rao, Pereiro, Partipilo. All. Caserta.

Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti, Depaoli, Riccio, Hadzikadunic, Vulikic, Ioannou, Benedetti, Abildgaard, Henderson, Pafundi, Cuni. A disposizione: Coucke, Ravaglia, Coubis, Venuti, Narro, Ricci, Conti, Ferri, Giordano, Bellemo, Barak, Coda. All. Donati.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido. Assistenti: Berti di Prato e Regattieri di Finale Emilia. IV° Ufficiale: Leone di Barletta. Vai: Guida di Torre Annunziata. AVAR: Cosso di Reggio Calabria.

Bari. Tutto pronto per Bari vs Sampdoria, una sfida che potrebbe racchiudere il futuro prossimo di uno dei due club, se non di entrambi. Al momento, le sfidanti, sono le due squadre ad aver raccolto meno punti in campionato, zero per i genovesi e un punto per i pugliesi. Due club costruiti per altre posizioni di classifica, che si vedono però oggi impegnate al San Nicola per cercare di raccogliere i primi tre punti di stagione.