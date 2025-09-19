  • News24
In volo

L’ex presidente Usa Barack Obama e la moglie Michelle attesi in Liguria

La destinazione finale della coppia, stando a quanto trapelato, è Portofino, per una breve visita ad amici che avrebbero uno yacht ormeggiato a poca distanza dalla celebre Piazzetta

barack obama michelle

Genova. L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama fa rotta verso Genova con la moglie, l’ex First Lady Michelle Obama.

In realtà la destinazione finale della coppia, stando a quanto trapelato, è Portofino, per una breve visita ad amici che avrebbero uno yacht ormeggiato a poca distanza dalla celebre Piazzetta. Gli Obama, però, atterreranno prima a Genova, per poi spostarsi verso la Riviera.

Sulla città è stata dunque istituita temporaneamente una “no fly zone” per motivi di sicurezza, mentre restano top secret gli i programmi dell’ex coppia presidenziale.

