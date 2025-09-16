Sanità, in arrivo un maxi bando per l’assunzione di infermieri in Liguria

Genova. In giorni in cui molto si dibatte della carenza di infermieri e della diminuzione di iscrizioni alle facoltà infermieristiche, la Regione Liguria annuncia l’arrivo di un nuovo bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 160 infermieri per il territorio di Asl 1 e Asl 2.

Per l’area metropolitana di Genova, invece, è stato dato l’incarico al Policlinico San Martino di avviare nelle prossime settimane una procedura unificata di concorso che coinvolgerà le sziende sanitarie genovesi.

Un maxi bando per rinforzare gli organici degli infermieri sul territorio

L’obiettivo è consolidare gli organici, fornendo anche nuove opportunità professionali a chi ha scelto di intraprendere questa carriera: “Questo concorso rappresenta un passo concreto per rafforzare i nostri ospedali e i servizi territoriali – sottolinea Massimo Nicolò, assessore alla Sanità della Regione Liguria –. La carenza di infermieri è una sfida che stiamo affrontando con impegno e responsabilità”.

Secondo il sindacato Nursing Up a livello nazionale, dal 2010 al 2024, le iscrizioni ai percorsi universitari infermieristici si siano ridotte del 52%: da oltre 46mila a poco più di 21mila. In Liguria, regione più anziana d’Italia, i numeri sono fortunatamente meno drammatici rispetto ad altre regioni italiane, anche se resta alta l’attenzione.

In Liguria le iscrizioni a Infermieristica resistono

“I dati sulle iscrizioni universitarie in Liguria ci fanno ben sperare – prosegue Nicolò – L’Università di Genova, infatti, ha quasi saturato i posti disponibili, con 433 iscritti su 450. Questo significa che i giovani credono ancora in questa professione. L’attivazione di concorsi come quello promosso da Asl 1 e Asl 2 è fondamentale per garantire stabilità al Sistema sanitario e sostenere la riforma dell’assistenza territoriale che stiamo portando avanti con le nuove Case e Ospedali della Comunità”.

Il nuovo concorso arriva in un contesto in cui, a livello nazionale, le iscrizioni ai corsi di laurea in Infermieristica hanno registrato un calo del 10%. La Liguria, però, si distingue grazie ai numeri registrati dall’Università di Genova.

A Genava24 Carmelo Gagliano, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Genova, ha spiegato che “rispetto all’anno scorso abbiamo avuto una ridotta iscrizione pari a circa 20 posti sul totale, il che significa sostanzialmente il 2% in meno. Rispetto ai 450 posti disponibili ne abbiamo avuto 435, significa che c’è un interesse rispetto alla formazione e alla professione infermieristica. Questo anche perché in Liguria l’università offre tutti i livelli accademici di sviluppo di carriera e tutti i profili che devono essere inseguiti dai giovani”.