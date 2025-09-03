Insediamento attività nell’Entroterra, Vaccarezza: “Bando regionale anticipato”

Liguria. “È stata anticipata al 15 settembre l’apertura del bando sperimentale di Regione Liguria per favorire l’insediamento di nuove attività economiche del comparto dell’artigianato, del commercio e dei servizi di ristorazione nell’entroterra, ai sensi della legge regionale n. 6/2025”.

Lo annuncia il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

Le risorse disponibili, pari a 4.850.000 euro, sono destinate alle cooperative di comunità e alle micro-imprese che hanno avviato una nuova attività o aperto nuove sedi a far data dal 06/05/2025 oppure che intendano avviare l’attività nell’entroterra ligure. La misura intende incentivare nuove aperture nei Comuni non costieri con popolazione non superiore ai 2.500 abitanti.

L’agevolazione è destinata a coprire le spese di affitto e altri costi di gestione (quali utenze e tributi locali) legati all’insediamento in locali sfitti con vetrine e accesso diretto su strade o spazi pubblici. È possibile richiedere un contributo a fondo perduto fino a 300 euro mensili per la durata di 5 anni.

Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2025 attraverso la Camera di Commercio di Genova.

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente via posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo di posta elettronica certificata Pec della Camera di Commercio di Genova: cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it