Bagarre

Bandiera della Palestina sulla facciata del municipio, polemica nel Centro Ovest

L'opposizione: "Un atto puramente ideologico e strumentale". Il presidente Colnaghi: "Ritengo che parlare e sostenere la pace dovrebbe essere una priorità per tutti"

Manifestazione Palestina

Genova. Polemiche nel Municipio Centro Ovest per l’approvazione da parte della maggioranza di esporre la bandiera palestinese sulla facciata dell’edificio.

L’ordine del giorno è stato approvato mercoledì 10 settembre durante il consiglio comunale su proposta dei consiglieri Avs. Il documento ha però suscitato le proteste dell’opposizione di centrodestra, che lo ha definito “un atto puramente ideologico e strumentale, che nulla ha a che vedere con le competenze del Municipio e che è stato imposto con priorità rispetto a documenti molto più importanti per il territorio e per i cittadini”.

All’opposizione ha risposto il presidente di Municipio Michele Colnaghi: “Sappiamo di avere una visione delle priorità completamente differenti rispetto al centrodestra, personalmente ritengo che parlare e sostenere la pace dovrebbe essere una priorità per tutti, non possiamo continuare a pensare che ciò che accade dall’altra parte del mondo non ci riguardi. Come presidente ringrazio quei consiglieri che hanno sollevato la questione anche nelle aule del nostro Municipio, questioni che dovrebbero andare al di la dei colori politici e degli schieramenti”.

