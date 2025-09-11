  • News24
Autostrade, conclusa la prima fase dei lavori in A7 a Busalla: rimosso il cantiere

Da oggi stop al restringimento di carreggiata e riaperta la rampa di uscita in direzione sud. Ma a breve partirà la seconda fase dei lavori

Busalla. Sulla A7 Genova-Serravalle si è conclusa oggi la prima fase dell’intervento strutturale per il restyling dell’intero nodo di Busalla, con la rimozione del restringimento di carreggiata e della chiusura della rampa in uscita in direzione sud.

Avviato l’11 agosto scorso, il cantiere è stato rimosso oggi, nei tempi concordati con il tavolo di programmazione con ministero dei Trasporti e Regione Liguria, grazie all’impegno di circa 15 persone con 10 mezzi, il massimo dello sforzo considerati gli spazi ridotti in cui le maestranze si sono trovate a operare.

La seconda fase, che comprende anche i lavori di ammodernamento delle gallerie Giovi Nord e Campora Nord, dovrebbe partire in autunno. È prevista la chiusura l’uscita di Busalla in direzione nord.

Il cronoprogramma preciso e il dettaglio degli interventi verranno comunicati dopo il tavolo con l’assessore regionale Giacomo Giampedrone.

