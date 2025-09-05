  • News24
Agitazione

Autorità portuale, personale verso lo sciopero di 24 ore contro il trasferimento forzato dei dipendenti da Genova a Savona

Lo sciopero sarà proclamato ufficialmente oggi, dopo un confronto fra le segreterie sindacali e le rsa e sarà fissata anche la data

Genova Palazzo San Giorgio

Genova. L’assemblea dei lavoratori dipendenti dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale, l’ente che governa i porti di Genova, Savona e Vado ligure ha proclamato lo sciopero di 24 ore.

La decisione è arrivata dopo la riunione tenutasi ieri pomeriggio a Palazzo San Giorgio, per discutere del rispetto del contratto nazionale, dei rapporti sindacali e di quelli fra i vertici e i lavoratori dopo il trasferimento forzato di un funzionario dalla sede di Genova a Savona.

Da moltissimo tempo non c’era più stato uno sciopero dei dipendenti dell’Adsp che negli ultimi due anni hanno vissuto il commissariamento dell’ente, una situazione di tensione che ha pesato anche sui rapporti interni. Lo sciopero sarà proclamato ufficialmente oggi, dopo un confronto fra le segreterie sindacali e le rsa e sarà fissata anche la data.

