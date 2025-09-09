Auto senza freno a mano finisce sui binari a Pontetto, treni fermi per un’ora

Bogliasco. Circolazione ferroviaria interrotta per circa un’ora sulla linea Genova-La Spezia a causa di un’auto finita sui binari nei pressi della stazione di Pontetto, tra Bogliasco e Pieve Ligure.

È successo nel primo pomeriggio, intorno alle 15.30. Sul posto anche il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino.

Le telecamere hanno riscontrato la presenza dell’automobile ferma sul passaggio a livello e la circolazione è stata interrotta. I tecnici sono giunti in sopralluogo e hanno chiamato il carro attrezzi stradale che ha rimosso la vettura. Alle 15.50 la situazione è tornata regolare.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto era parcheggiata in via Mazzini, in corrispondenza del passaggio a livello, e si è messa in movimento senza nessuno a bordo. Probabilmente il freno a mano ha ceduto o non era stato inserito correttamente. La strada è in lieve discesa, così la vettura è arrivata sui binari intralciando il passaggio dei treni.

Per ironia della sorte, una dinamica analoga è alla base dell’incidente mortale avvenuto stamattina in via Borgoratti a Genova, costato la vita a una donna di 72 anni, travolta sul marciapiede e schiacciata contro un muro.