Episodio

Global Sumud Flotilla, drone attacca barca a Tunisi: a bordo Greta Thunberg e il coordinamento della missione fotogallery

L'attacco di un presunto drone documentato da due video: nessuno a bordo è rimasto ferito

Tunisi. Nella serata di ieri, lunedì 8 settembre, intorno alle 23:30 (mezzanotte e mezza in Italia), la Family Boat, una delle navi principali della Global Sumud Flotilla, è stata colpita da un drone mentre era ormeggiata nel porto di Tunisi. A bordo il coordinamento della missione con l’equipaggio, che include membri di spicco come Greta Thunberg, Ysemin Acar e Thiago Avila, è salvo, ma l’imbarcazione ha riportato diversi danni.

Le immagini dell’attacco in queste ore stanno facendo il giro dei social, aumentando la tensione per l’oramai prossima partenza della flotilla. I video mostrano chiaramente un oggetto in fiamme che precipita sulla fiancata della nave.

Anche Francesca Albanese, esperta indipendente e residente a Tunisi, ha diffuso un video in cui si sente distintamente quello che pare essere il ronzio di un drone poco prima che scoppiasse l’incendio. “Sono qui in qualità di esperto indipendente e ciò che ho trovato è molto scioccante,” ha dichiarato Albanese. “Se verrà confermato che si tratta di un attacco con droni, si tratterebbe di un’aggressione contro la Tunisia e la sua sovranità.”

Secondo l’equipaggio della GSF dietro l’attacco ci potrebbe essere Israele. La loro convinzione si basa anche su precedenti simili. In passato, infatti, Israele ha già utilizzato droni per attaccare e dirottare imbarcazioni della Freedom Flotilla dirette a Gaza con aiuti umanitari, arrivando a sequestrare illegalmente l’equipaggio per diversi giorni.

Più informazioni
