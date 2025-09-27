Atenei occupati, Rixi: “Predicare pace e praticare violenza è la più grave delle contraddizioni”

Genova, 27 set – “Chi oggi occupa il rettorato a Genova e in altre città si dichiara portatore di pace e dialogo, ma i fatti raccontano altro. Non è accettabile che, dietro lo slogan della nonviolenza, ci si permetta di aggredire un lavoratore dell’università che stava semplicemente svolgendo il proprio dovere”. Lo dice in una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi.

“Predicare pace e praticare violenza è la più grave delle contraddizioni. Allo stesso modo, manifestazioni che bloccano città, porti, stazioni e autostrade non rafforzano alcuna causa: al contrario, ne svuotano le migliori intenzioni e producono solo danni ai cittadini e all’economia. Chi paralizza i gangli vitali della comunità non conquista consenso, lo disperde”.

“Esprimiamo piena solidarietà al rettore Federico Delfino e ai suo colleghi, ai professori e a tutti gli studenti che vorrebbero studiare, crescere e cambiare il mondo con la forza della competenza e della capacità, non con la prevaricazione. A prescindere dalle ideologie. Chi davvero vuole costruire il futuro non alza barricate: apre libri, apre menti e apre strade”.