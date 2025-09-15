  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
Informazione Pubblicitaria

Arte Genova informa
CONDIVIDI
Info

Arte Genova vende oltre 1.600 metri quadrati di superficie agibile: ecco il bando

La superficie agibile viene venduta a un valore di 523 euro al metro quadrato, offerte entro il 31 dicembre 2025

arte genova

Genova. Nuovo bando di Arte Genova: l’azienda regionale per l’edilizia procede all’alienazione di 1.630,20 metri quadrati di superficie agibile accantonata nel registro dei diritti edificatori derivanti dalle demolizioni e dei trasferimenti dei diritti edificatori del Comune di Genova.

La superficie agibile viene venduta a un valore di 523 euro al metro quadrato, ai quali bisogna aggiungere l’Iva, gli oneri fiscali e tributari.

Le offerte dovranno pervenire entro il 31 dicembre presso la sede di Arte Genova in via Castello 3 secondo le modalità specificate nel disciplinare. Sarà necessario allegare anche un assegno non trasferibile o un bonifico pari al 10% del prezzo posto a base di gara. L’offerta resta irrevocabile per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione.

Dopo il 31 dicembre si procederà all’apertura delle buste in ordine di arrivo di data e numero di protocollo generale fino a esaurimento della superficie agibile disponibile.

Documenti utili

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.