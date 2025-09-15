Arte Genova vende oltre 1.600 metri quadrati di superficie agibile: ecco il bando

Genova. Nuovo bando di Arte Genova: l’azienda regionale per l’edilizia procede all’alienazione di 1.630,20 metri quadrati di superficie agibile accantonata nel registro dei diritti edificatori derivanti dalle demolizioni e dei trasferimenti dei diritti edificatori del Comune di Genova.
La superficie agibile viene venduta a un valore di 523 euro al metro quadrato, ai quali bisogna aggiungere l’Iva, gli oneri fiscali e tributari.
Le offerte dovranno pervenire entro il 31 dicembre presso la sede di Arte Genova in via Castello 3 secondo le modalità specificate nel disciplinare. Sarà necessario allegare anche un assegno non trasferibile o un bonifico pari al 10% del prezzo posto a base di gara. L’offerta resta irrevocabile per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione.
Dopo il 31 dicembre si procederà all’apertura delle buste in ordine di arrivo di data e numero di protocollo generale fino a esaurimento della superficie agibile disponibile.