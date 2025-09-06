Aon Open Challenger, Veldheer e Walkow vincono il torneo di doppio

Genova. L’olandese Mick Veldheer e il polacco Szymon Walkow hanno scritto il loro nome nell’albo d’oro del torneo di doppio della XXI edizione dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis a Genova che terminerà domani con la finale del singolare alle 18.

E’ stato un match combattuto, durato quasi due ore, con il grande calore del pubblico che ha sostenuto con passione il genovese Gianluca Cadenasso che faceva coppia con Lorenzo Carboni. Dopo aver vinto il primo set (6-3), gli azzurri hanno perso poi il secondo set (6-4) e un combattutissimo super tie break col punteggio di 10-7:

“Peccato per la sconfitta ma siamo felici comunque di aver raggiunto la finale in questo importantissimo Challenger – hanno detto Cadenasso e Carboni durante la premiazione – e vogliamo ringraziare anche il pubblico che ci è stato vicino in tutto il torneo ed è stato davvero straordinario. Ci rivediamo il prossimo anno con l’obiettivo di vincerlo”.

E grande soddisfazione per l’olandese e il polacco che erano le teste di serie numero 2 del tabellone: “Siamo orgogliosi per il nostro risultato e facciamo i complimenti all’organizzazione perché ci siamo trovati molto bene: è stata una finale spettacolare con i nostri avversari che hanno disputato un ottimo match”, hanno proseguito Veldheer e Walkow.

Stasera alle 20.30 torna in campo la testa di serie numero uno, l’italiano Luciano Darderi che ora si trova al 31esimo posto del ranking mondiale: andrà alla caccia del finale contro la sorpresa del torneo, il tedesco Tom Gentzsch.