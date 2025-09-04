Aon Open Challenger, Travaglia supera Cadenasso e vola nei quarti di finale

Genova. Stefano Travaglia conquista un pass per i quarti di finale della XXI edizione dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina dopo aver sconfitto in un match molto combattuto il genovese Gianluca Cadenasso in tre set: 5-7/6-4/6-1.

“E’ stata una partita difficile – spiega Travaglia – questo torneo si conferma molto impegnativo e di livello assoluto: ogni avversario può metterti in difficoltà. Ogni anno vengo sempre molto volentieri a Genova, un’organizzazione e campi perfetti in un’atmosfera molto bella con tanto pubblico. Il mio obiettivo? Adesso penso soltanto ad una partita per volta, mi sento bene fisicamente e sto giocando un buon tennis: voglio continuare così anche se gli avversari sono tutti forti”.

Passa ai quarti di finale anche Federico Bondioli dopo quasi tre ore di gioco Carlo Alberto Caniato in tre set col punteggio di 6-7/7-5/6-2. E Travaglia sfiderà proprio Bondioli nel prossimo turno del torneo internazionale di tennis in corso di svolgimento a Genova che terminerà il 7 settembre con la finale nello stadio Centrale Beppe Croce.