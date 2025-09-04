  • News24
Tennis

Aon Open Challenger, Luciano Darderi: “Punto ad entrare nei top 20”

Stasera in campo per gli ottavi di finale

Luciano Darderi
Luciano Darderi

Genova. “Ovviamente mi piacerebbe giocare in Coppa Davis ed entrare nella top 20, questo è il mio obiettivo. L’anno scorso ho raggiunto la posizione numero 32, quest’anno penso di essere preparato anche sul cemento per poter fare i punti da qui a fine anno”. Così Luciano Darderi, numero 32 del mondo e testa di serie numero uno della XXI edizione dell’Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis in corso di svolgimento a Genova presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso.

E stasera alle 20.30 affronterà negli ottavi di finale Popko. Il big azzurro parla poi del grandissimo entusiasmo del pubblico genovese: “E’ bellissimo vedere i bambini che martedì fino a mezzanotte aspettavano per un autografo o una foto. E’ bello per tutta l’Italia che il nostro sport stia riscuotendo questo grandissimo entusiasmo, ci sono tanti bambini che giocano a tennis: è uno sport che ti dà disciplina, è molto bello da fare”, aggiunge Darderi.

