Aon Open Challenger, Luciano Darderi: “Punto ad entrare nei top 20”

Genova. “Ovviamente mi piacerebbe giocare in Coppa Davis ed entrare nella top 20, questo è il mio obiettivo. L’anno scorso ho raggiunto la posizione numero 32, quest’anno penso di essere preparato anche sul cemento per poter fare i punti da qui a fine anno”. Così Luciano Darderi, numero 32 del mondo e testa di serie numero uno della XXI edizione dell’Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis in corso di svolgimento a Genova presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso.

E stasera alle 20.30 affronterà negli ottavi di finale Popko. Il big azzurro parla poi del grandissimo entusiasmo del pubblico genovese: “E’ bellissimo vedere i bambini che martedì fino a mezzanotte aspettavano per un autografo o una foto. E’ bello per tutta l’Italia che il nostro sport stia riscuotendo questo grandissimo entusiasmo, ci sono tanti bambini che giocano a tennis: è uno sport che ti dà disciplina, è molto bello da fare”, aggiunge Darderi.