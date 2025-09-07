Aon Open Challenger, Darderi rimonta e approda alla finale contro Pellegrino

Genova. Derby azzurro oggi alle 18 per la finalissima del tabellone di singolare della XXI edizione dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis a Genova che ha portato nel corso della settimana migliaia di appassionati a Valletta Cambiaso: di fronte la testa di serie numero uno e 31esimo nella classifica mondiale Luciano Darderi e Andrea Pellegrino, numero 8 del tabellone principale e finalista a Genova nel 2022.

Dopo una maratona durata quasi tre ore e terminata dopo mezzanotte, ieri sera Luciano Darderi, che non aveva ancora perso un set nei precedenti turni, ha battuto il tedesco Tom Gentzsch, sorpresa del torneo, in tre set: 3-6/7-6/6-2. “E’ stata una partita molto difficile, ho sofferto nel primo set ma poi sono cresciuto e devo ringraziare anche i tifosi che mi hanno davvero trascinato: è bellissimo giocare in uno stadio con tantissimo pubblico come quello di Genova”, ha detto Darderi al termine del match.

Dall’altra parte ci sarà Pellegrino che aveva battuto Stefano Travaglia nel tardissimo pomeriggio dopo una sfida all’insegna dello spettacolo. Per il tennista pugliese vittoria nel primo set 7-6, poi il giocatore di Ascoli Piceno pareggia i conti (6-3) ma lo scatto decisivo è quello di Pellegrino che esulta (6-4) e adesso andrà a giocarsi il titolo con Darderi per scrivere il proprio nome nell’albo d’oro di questa XXI edizione del Challenger 125 ATP di Genova.