Aon Open Challenger: Darderi avanza in un centrale completamente esaurito

Genova. Si alza il sipario sui quarti di finale dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis in corso di svolgimento a Genova nei campi in terra rossa di Valletta Cambiaso.

Ieri sera stadio Centrale Beppe Croce completamente esaurito (nella foto) per la stella del torneo Luciano Darderi: l’azzurro, testa di serie numero uno del tabellone principale e 32esimo nella classifica mondiale, ha entusiasmato il pubblico genovese nella sfida con Popko: vittoria il big player in due set col punteggio di Dmitry Popko 6-3/6-3.

E adesso per lui una sfida che si annuncia spettacolare col brasiliano Thiago Monteiro, già vincitore a Genova nel 2022 e specialista nella terra rossa. Appuntamento questa sera alle 20.30 e si annuncia un’altra cornice di pubblico straordinaria.

Oggi si conosceranno i magnifici quattro che si sfideranno nelle semifinali in programma domani: la prima si giocherà alle 18.30 mentre la seconda alle 20.30. Mentre alle 16 la finalissima di doppio. Il torneo terminerà poi domenica con la finale di singolare alle 18.

Oggi dunque grandi emozioni con la giornata col Centrale Beppe Croce che vedrà alle 13.30 il primo derby azzurro con la sfida tra Federico Bondioli e Stefano Travaglia, negli ottavi hanno eliminato rispettivamente Carlo Alberto Caniato (6-7 7-5 6-2) ed Gianluca Cadenasso (5-7 6-4 6-1).

A seguire la partita tra Tom Gentzsch e Kilian Feldbausch. Poi toccherà, non prima delle 18.30, al match tra Andrea Pellegrino e Andrea Picchione che negli ottavi hanno eliminato rispettivamente Nikolas Sanchez Izquierdo 6-3/6-0 e Alvaro Guillen Meza che non è nemmeno sceso in campo per un infortunio.