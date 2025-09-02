  • News24
Le indagini

Anziano investito in via Gianelli a Quinto, disposta l’autopsia. L’investitrice non era al cellulare

La donna alla guida della Panda che ha investito l'81enne è indagata per omicidio stradale. Il cellulare è stato visionato in loco dagli agenti della locale e subito restituito

tribunale genova

Genova. Non stava utilizzando il cellulare la donna di circa 40 anni che sabato mattina ha investito l’81enne Giovanni Carpentieri in via Gianelli a Quinto causandone la morte, avvenuta in ospedale alcune ore dopo.

La sezione infortunistica della polizia locale ha visionato in loco lo smartphone dell’investitrice, indagata per omicidio stradale e assistita dall’avvocato Giuseppe Tortorelli e glielo ha immediatamente restituito non rilevando alcun tipo di utilizzo al momento dell’impatto.

L’investimento sarebbe avvenuto sulle strisce pedonali o sul limitare delle stesse: agli atti ci sarebbero alcune testimonianze, ma nessuna telecamera ha ripreso il sinistro.

La donna, in base ai primi rilievi non andava a forte velocità. Da capire se l’investimento sia avvenuto per un qualche altro tipo di distrazione da parte della guidatrice o se il pensionato sia sbucato repentinamente e la donna non l’abbia visto anche a causa di alcune auto parcheggiate.

Questa mattina il sostituto procuratore Giuseppe Longo ha dato l’incarico al medico legale Davide Bedocchi di eseguire l’autopsia sul corpo dell’anziano. Possibile che il passaggio successivo sia quello di una consulenza tecnica che provi a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

 

