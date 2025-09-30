Amt Genova, proroga di gratuità e politica tariffaria fino al 31 ottobre

Genova. Proroga fino al 31 ottobre 2025 della politica tariffaria di Amt Genova, attualmente in vigore fino al 30 settembre, e che comprende anche le gratuità. Lo ha deciso l’assemblea dei soci dell’azienda di trasporto pubblico locale nella riunione di oggi.

Pertanto, anche per il mese di ottobre, in attesa del nuovo piano di risanamento per i conti di Amt, restano attive le misure tariffarie introdotte in via sperimentale il 15 gennaio 2024 con delibera della Città Metropolitana di Genova.

Quindi tutti gli abbonamenti gratuiti Under 14, Over 70 e MIV (Metropolitana e Impianti Verticali) in scadenza tra il 30 settembre e il 30 ottobre verranno automaticamente rinnovati sui CityPass fino alla prossima scadenza del 31 ottobre 2025.

“In futuro potrebbero essere introdotti dei criteri legati al reddito o ad altri parametri, lo vedremo, per mantenere le gratuità o le agevolazioni”, ha detto l’assessore alla Mobilità Emilio Robotti rispondendo in consiglio comunale, oggi, a un’interrogazione del consigliere di Fdi Falcone.

Gli utenti Amt non avranno bisogno di recarsi in biglietteria o rinnovare sul sito o App. Invece, i nuovi abbonati Under 14 e Over 70 e MIV potranno richiedere per la prima volta il loro abbonamento su CityPass Amt gratuitamente, tramite il Fascicolo del cittadino; l’abbonamento sarà attivato in formato digitale e utilizzabile direttamente dallo smartphone.

Alternativamente, sarà possibile ricevere la card fisica al costo di 13 euro per spese di segreteria e spedizione. Le nuove emissioni potranno essere gestite anche presso le biglietterie, previo appuntamento, a fronte di un costo di 10 euro per diritti di segreteria. Anche tutti i nuovi abbonamenti Under 14, Over 70 e Miv avranno scadenza 31 ottobre 2025.

Gli appuntamenti in biglietteria si possono fissare tramite il sito Amt o telefonando all’Associazione dei Consumatori al numero 010 893 5007. Tutti i dettagli per i nuovi abbonati Under 14, Over 70, MIV e relative validità si possono consultare sul sito di AMT e nelle FAQ pubblicate.

Si ricorda che i possessori di abbonamenti annuali, mensili o settimanali cartacei e di CityPass Amt con abbonamento in corso di validità potranno continuare a utilizzare la metropolitana e gli impianti verticali fino alla scadenza del loro titolo di viaggio, senza dover richiedere l’abbonamento MIV.