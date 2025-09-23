Amt, gratuità e agevolazioni in scadenza il 30 settembre verso una mini-proroga

Genova. Per una conferma ufficiale mancano ancora un paio di riunioni, tra domani e la fine della settimana, tra il Comune di Genova e la direzione di Amt ma – come anticipato da Genova24 già alla fine del mese scorso – l’amministrazione Salis e l’azienda di trasporto pubblico vanno verso una mini-proroga dello schema tariffario che include le gratuità per alcune categorie (tutto il tpl di Genova e provincia per under 14 e over 70, metropolitana e impianti verticali per tutti i residenti) e abbonamenti a prezzi agevolati.

La proroga, ha spiegato il vicesindaco e assessore comunale alle Partecipate, Alessandro Terrile, scatterà rispetto alla scadenza naturale del piano tariffario prevista il 30 settembre (ed è in quella data che, a oggi, scadono le tessere Citypass dei cittadini genovesi) e andrà a coprire per lo meno tutto il mese di ottobre 2025. E’ infatti atteso per i primi di novembre il piano di rientro dal rischio di dissesto economico che includerà anche una revisione complessiva del piano tariffario.

Quindi per le prossime settimane almeno nulla cambierà. “Non sarà la bigliettazione di ottobre a incidere sulla situazione difficile di Amt”, ha osservato il vicesindaco. Ma sul futuro, niente è ancora scritto e ci sono diverse ipotesi allo studio ma su questo la giunta Salis non si sbilancia.

La strada meno percorribile, al momento, sembra quella più volte emersa negli ultimi mesi e che vedrebbe l’introduzione di mini-abbonamenti a 10 o 20 euro per le categorie che viaggiano gratis. Più concreto un percorso che contempli il mantenimento delle gratuità ma sulla base di criteri specifici, a partire da quelli reddituali, o una circoscrizione delle stesse gratuità a livello territoriale.

Non è escluso, in linea teorica, neppure un ritorno al passato anche se la volontà espressa più volta dall’amministrazione di centrosinistra è quella di mantenere le politiche di promozione del mezzo pubblico introdotte durante il governo Bucci-Piciocchi. “Cerchiamo di attuare una politica tariffaria che includa agevolazioni e gratuità ma che sia economicamente sostenibile”, riassume Terrile.

Nei prossimi mesi, intanto, Amt dovrà garantire il servizio nonostante la grave carenza di autisti e mezzi. L’orario invernale è partito la scorsa settimana con 42 turni scoperti, diverse corse saltate e un taglio del servizio dell’8% in termini di cartellini. “Ma è così da gennaio”, osserva Terrile, sottolineando che la giunta Salis ha solo perseguito una “operazione verità” su una situazione critica che si protrae da mesi, sebbene aggravata dalla nuova ondata di pensionamenti estivi.

Due le linee d’azione che l’azienda e il Comune metteranno in campo. Da un lato le nuove assunzioni, che tuttavia non potranno sbloccarsi – nella migliore delle ipotesi – prima di novembre. Dall’altro si cercherà di usare il prima possibile i 24,3 milioni assegnati dalla Regione Liguria, nell’ambito di un accordo coi sindacati, per l’acquisto di nuovi autobus senza il vincolo dell’alimentazione elettrica (che incide sul prezzo di vendita e sui costi di gestione). “C’è grande bisogno di mezzi piccoli sulle linee collinari”, evidenzia Terrile.

Alcuni sindacati, durante gli incontri con Amt e Comune, avevano proposto una riorganizzazione complessiva del servizio per tararlo sulla dotazione reale di mezzi e personale, evitando così il taglio di corse a singhiozzo. “Il problema è che bisognerebbe riscrivere l’intero orario – risponde il vicesindaco – mentre il contratto di servizio impone un certo numero di corse. Comunque ci stiamo lavorando”.