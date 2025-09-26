Amt Genova, ipotesi rivoluzione con un nuovo socio: Regione Liguria pronta all’ingresso

Genova. Potrebbe essere la Regione Liguria il socio pubblico chiamato a imprimere una svolta decisiva nel futuro di Amt Genova. È l’ipotesi allo studio mentre si attende il piano industriale che il Cda presieduto da Federico Berruti dovrà consegnare entro il 15 ottobre. La necessità di una ricapitalizzazione (si parla di circa 100 milioni tra liquidità e immobili) sembra ormai certa, ma negli ultimi giorni si è fatta strada pure la possibilità di una nuova compagine azionaria, con un assetto che potrebbe uscirne anche completamente rivoluzionato.

“Non è all’ordine del giorno nessun altro socio che non sia un socio pubblico, quindi stiamo valutando e stiamo dialogando con Regione Liguria“, conferma oggi il vicesindaco Alessandro Terrile a margine di un convegno a Palazzo San Giorgio. Mentre l’ipotesi di un ingresso di Trenitalia era già stata smentita negli scorsi giorni: “Non ha nessun fondamento“.

“C’è una situazione di fatica economico-finanziaria dell’azienda, peraltro nota da tempo – aggiunge Terrile -. Tutti gli enti stanno lavorando per risolvere questa difficoltà e prossimamente avremo finalmente questo piano industriale, di rilancio, sviluppo e anche di risanamento di Amt. Una volta che avremo questo piano, penso che tutti gli enti potranno capire quale parte potranno fare“.

Sul tavolo anche l’acquisizione al 100%

L’entrata della Regione non avverrebbe però in punta di piedi. In discussione ci sarebbe addirittura l’acquisizione del 100% del pacchetto azionario, probabilmente tramite la finanziaria Filse, che è interamente partecipata dall’ente di piazza De Ferrari. In realtà la suggestione sarebbe sul tavolo da tempo: non è un mistero che il presidente ligure Marco Bucci, ex sindaco di Genova, voglia dar vita a un’unica azienda di trasporto pubblico regionale con l’avallo dei sindacati. Mettere uno o entrambi i piedi nell’azienda genovese sarebbe un primo passo decisivo per assorbire poi tutte le altre società provinciali (Riviera Trasporti, Tpl Linea e Atc).

Da Comune e Regione per ora non arrivano conferme, ma nemmeno smentite. Del resto la sindaca Silvia Salis ha sempre promesso che l’azienda sarebbe rimasta “pubblica”, senza specificare quale ente avrebbe mantenuto la proprietà. “Siamo felici che il presidente Bucci voglia impegnarsi a rimediare alla situazione di crisi a cui ha portato la precedente amministrazione – si limita a commentare Terrile -. Gli amministratori di Amt non hanno ancora approvato il bilancio 2024. Al momento ogni previsione sul futuro assetto societario è prematura: attendiamo il piano industriale che ci sarà presentato nelle prossime settimane. Dobbiamo prima capire quali sono i numeri e qual è il capitale sociale”.

Un bus Amt

Oggi Amt, che dopo la fusione con Atp gestisce in house il trasporto pubblico per tutto il bacino provinciale, è controllata al 94,94% dal Comune di Genova, al 4,7% dalla Città metropolitana e in quote minori dai Comuni di Chiavari, Rapallo, Sestri Levante, Lavagna e Santa Margherita.

Amt, prossime tappe: bilancio e politica tariffaria

In ogni caso le prossime settimane saranno decisive. Si attende di conoscere anzitutto il bilancio 2024, che si chiuderà quasi certamente in negativo con una perdita presunta di oltre 50 milioni a causa di mancati ricavi e sanzioni non recuperate a differenza delle previsioni. Il Comune, tuttavia, potrebbe ripianare completamente il passivo grazie ai propri utili. Dopodiché, nonostante la mini-proroga che verrà ufficializzata nei prossimi giorni, si dovrà affrontare il tema delle tariffe, guardando non solo alle gratuità (metropolitana e impianti speciali, over 70, under 14) ma all’intera politica commerciale, a cominciare dagli abbonamenti annuali a 295 euro per tutta la città metropolitana.