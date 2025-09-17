Amiu, settimana di iniziative nel Golfo Paradiso: primo appuntamento il 22 settembre a Recco

Genova. Proseguono le iniziative green nel Golfo Paradiso organizzate da Amiu Genova per promuovere la corretta raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), la sostenibilità ambientale e diffondere la cultura del recupero delle risorse anche attraverso l’autocompostaggio domestico.

Il primo appuntamento è a Recco lunedì 22 settembre, durante il mercato settimanale, con l’Ecovan allestito per la raccolta dei piccoli RAEE grazie al progetto “Rifiuti? Noi vediamo altro” che Amiu ha realizzato con il Centro di Coordinamento RAEE. I cittadini potranno conferire almeno tre oggetti che funzionavano con corrente elettrica o batterie e che non sono più utilizzabili – come pc, stampanti, modem, telefoni cellulari, tostapane, asciugacapelli, ferri da stiro – e ricevere in cambio un omaggio utile per la vita quotidiana, insieme a materiale informativo sul corretto conferimento. L’iniziativa sarà accompagnata dalla distribuzione di dépliant dedicati, per ricordare che i RAEE sono al tempo stesso un problema ambientale – perché contengono sostanze nocive – e una risorsa, poiché ricchi di materiali recuperabili.

La settimana proseguirà con un secondo appuntamento: venerdì 26 settembre i cittadini interessati, previa prenotazione alla mail ufficiostampa@amiu.genova.it, possono partecipare a una lezione pratica tenuta da un maestro compostatore, per imparare a trasformare gli scarti di cucina e di giardino in compost, una risorsa preziosa per l’ambiente. Per i partecipanti ci sarà la possibilità di ricevere gratuitamente e in comodato d’uso una compostiera per passare dalla teoria alla pratica.

“Queste iniziative vanno nella direzione di un impegno concreto che come amministrazione portiamo avanti ogni giorno: sensibilizzare i cittadini, dare strumenti pratici e creare occasioni per rafforzare la cultura ambientale nella nostra comunità”, dichiara Edvige Fanin, assessora all’Ambiente del Comune di Recco.

“Il nostro obiettivo è rendere la raccolta differenziata e il compostaggio pratiche sempre più vicine alle persone, con gesti quotidiani che fanno la differenza per il territorio. Anche la collaborazione con il CdC RAEE e con i Comuni del Golfo Paradiso ci permette di tradurre la sostenibilità in azioni concrete», sottolinea Giovanni Battista Raggi, presidente di Amiu Genova.