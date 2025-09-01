Amiu, riaperti i termini per l’iscrizione all’albo fornitori

Genova. A partire da oggi, 1 settembre 2025, sono riaperti i termini per l’iscrizione all’albo fornitori Amiu Genova, disponibile a questo link.
Le domande di iscrizione e abilitazione potranno essere presentate entro e non oltre il 10 ottobre 2025, secondo le modalità indicate nella piattaforma dedicata.
L’albo è stato integrato con le seguenti sezioni:
– Servizi notarili
– Servizi legali (suddivisi in: Diritto amministrativo Diritto civile Diritto del lavoro Diritto penale Diritto tributario, finanziario e societario)
Contestualmente, l’Elenco Notai e gli Elenchi Avvocati precedentemente istituiti da Amiu saranno progressivamente chiusi.
Più informazioni