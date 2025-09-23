Recco, l’evento Amiu sulla raccolta dei RAEE rinviato a lunedì 29 settembre

Genova. L’iniziativa green, organizzata da Amiu Genova, prevista lunedì scorso, 22 settembre al mercato settimanale di Recco – rinviata a causa dell’allerta meteo – sarà riproposta lunedì 29 settembre.

All’evento di lunedì prossimo, sarà presente personale Amiu e l’Ecovan per promuovere una corretta raccolta dei RAEE – Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Questa iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sul valore dei piccoli gesti e la necessità di agire per garantire un futuro sempre più sostenibile.

Per far comprendere a sempre più persone l’importanza della raccolta differenziata dei RAEE, è stata lanciata la nuova campagna con il leitmotiv “Rifiuti? Noi vediamo altro”, un messaggio semplice ma forte nel significato perché i RAEE non sono solo rifiuti: dentro contengono sostanze pericolose, ma anche metalli e materiali che possono essere recuperati rispettando l’ambiente.

I cittadini, inoltre, che si recheranno presso l’Ecovan Amiu e consegneranno almeno tre piccoli RAEE riceveranno un omaggio utile.