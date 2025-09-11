Ambiente, la fisica Regina Sozzi nominata nuova delegata regionale del WWF per la Liguria

Genova. Il WWF Italia ha nominato Regina Sozzi delegata regionale per la Liguria.

“Con questa scelta – spiega l’organizzazione – il WWF rafforza la propria presenza sul territorio ligure, in una regione che rappresenta un vero e proprio scrigno di biodiversità tra coste, montagne e aree interne. La nuova delegata avrà il compito di coordinare le attività associative e di rappresentare il WWF nei rapporti istituzionali con la Regione Liguria, la stampa, gli enti di ricerca, i parchi e le comunità del territorio”.

Regina Sozzi, dottoressa in fisica, ha lavorato a lungo nell’industria in Italia e all’estero. Ha aderito a WWF avvertendo la criticità dell’impatto antropico su natura e clima, e l’urgenza di azioni positive. Come volontaria WWF, ha svolto varie attività nei settori dell’educazione ambientale, della difesa del territorio e della definizione di progetti innovativi di tutela e restauro ecologico, nel ruolo di referente mare. È stata in prima linea sul tema del rigassificatore di Savona-Vado.

“La Liguria è una terra unica e fragile – dichiara Regina Sozzi – dove il WWF intende essere sempre più presente per difendere gli habitat di mare, di terra e le connessioni tra i diversi sistemi ecologici, promuovere la gestione sostenibile delle risorse idriche, supportare l’agricoltura compatibile con la biodiversità e contribuire a conservare le aree protette e i siti di Rete Natura2000. È fondamentale costruire alleanze con istituzioni, comunità locali e mondo produttivo per affrontare insieme la crisi climatica e ambientale, agendo celermente nel rispetto degli obiettivi dell’Agenda 2030″.

Il WWF “ribadisce la propria disponibilità a un dialogo costruttivo con la Regione Liguria e con tutti i soggetti del territorio, per condividere strategie e azioni concrete in grado di proteggere il patrimonio naturale e al tempo stesso garantire benessere alle comunità”.