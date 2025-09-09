Scattata l’allerta gialla su Genova: prevista fino alle 18. Situazione in evoluzione, domani possibile intensificazione

Genova. L’atteso peggioramento meteo previsto nelle scorse ore è arrivato: da questa mattina alle 5 è scattata l’allerta meteo gialla che coinvolge il settore centrale della regione, quindi Genova e Savona, il Tigullio e lo Spezzino e, infine, i versanti padani di levante.

Come previsto dai modelli, già da ieri sera la nostra regione, e in particolare Genova, è stata raggiunta da un esteso corpo nuvoloso che questa mattina dovrebbe scaricare al suolo pioggia: il momento con maggiore intensità dovrebbe essere la tarda mattinata e il pomeriggio.

Ma il clou del passaggio del grande fronte temporalesco arrivato dall’Atlantico dovrebbe verificarsi nella giornata di domani, con possibili strascichi anche intensi giovedì. E’ possibile, quindi, che gli avvisi di allerta di Arpal possano rinnovarsi nelle prossime ore.

Le disposizione del Coc per l’allerta

l centro operativo comunale si è riunito questo pomeriggio e, sulla base della dichiarazione di stato di allerta gialla sul territorio del Comune di Genova diramata dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal piano di protezione civile comunale per la gestione del rischio meteo-idrogeologico. Durante il periodo di allerta meteo-idrologica gialla, dalle 5.00 alle 17.59 di martedì 9 settembre, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutta la città.

In particolare:

all’emanazione dello stato di allerta

– proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati

– spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti

– tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica

all’entrata in vigore dell’allerta

– tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali

– stazionare in un luogo sicuro evitando le zone della città più soggette ad allagamenti, come sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle, e in generale tutte le zone più basse della città

– non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando sempre l’uso dell’ascensore

Per tutta la durata dell’allerta gialla vengono monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale.

Restano chiusi tutti i cantieri e gli scavi negli alvei dei torrenti ed è vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

