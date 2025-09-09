Allerta gialla prolungata fino a domani pomeriggio: ancora temporali in arrivo sul centro levante

Genova. Arpal prolunga l’allerta gialla per temporali sul centro levante della regione – Genova, Savona e Spezzino – fino alle 15:00 di domani mercoledì 10 settembre. Nel ponente della regione (Zone Imperiese e versanti padani di ponente) l’allerta gialla per temporali scatterà alle 23:59 di oggi, fino alle 15:00 di domani mercoledì 10 settembre
La perturbazione che ha interessato questa mattina il levante regionale continuerà a creare condizioni di instabilità fino a domani.
Continueranno a formarsi strutture temporalesche, anche organizzate, che interesseranno, a macchia di leopardo, diverse aree della regione e andando a coinvolgere anche il ponente ligure, nella giornata di domani seppur risulta difficile la localizzazione dei fenomeni. Al momento non si prefigurano condizioni di stazionarietà dei fenomeni e non mancheranno momenti di pausa precipitativa
La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/
Per consultare l’andamento del meteo con i dati in tempo reale https://omirl.regione.liguria.it/ (da pc) e la app METEO3R (da cellulare).