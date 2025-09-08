  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Arriva l'autunno

In arrivo un nuovo fronte di maltempo, scatta l’allerta gialla

Il passaggio vero e proprio del fronte è atteso per la giornata di giovedì, in un quadro ancora di forte incertezza modellistica

Generico settembre 2025

Genova. Arriva l’atteso peggioramento meteo annunciato nei giorni scorsi, e per martedì 9 settembre scatta l’allerta gialla per temporali sul centro levante della regione (Zone BCE).

L’allerta gialla è in vigore dalle 5:00 alle 18:00 di martedì 9 settembre, mentre sul resto della regione (Zone A e D) è prevista una bassa probabilità di forti temporali

La “colpa” è di una nuova perturbazione atlantica che darà primi segnali di pioggia sulla nostra regione nella mattinata di martedì, soprattutto sul centro levante della regione. Già nella serata di lunedì si osserverà un graduale aumento della nuvolosità, e a partire dalla mattinata di marte si attendono temporali anche forti che anticipato l’arrivo del fronte vero e proprio, in estensione dal centro al levante della regione.

Il passaggio vero e proprio del fronte è atteso per la giornata di giovedì, in un quadro ancora di forte incertezza modellistica. La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.