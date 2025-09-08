In arrivo un nuovo fronte di maltempo, scatta l’allerta gialla

Genova. Arriva l’atteso peggioramento meteo annunciato nei giorni scorsi, e per martedì 9 settembre scatta l’allerta gialla per temporali sul centro levante della regione (Zone BCE).

L’allerta gialla è in vigore dalle 5:00 alle 18:00 di martedì 9 settembre, mentre sul resto della regione (Zone A e D) è prevista una bassa probabilità di forti temporali

La “colpa” è di una nuova perturbazione atlantica che darà primi segnali di pioggia sulla nostra regione nella mattinata di martedì, soprattutto sul centro levante della regione. Già nella serata di lunedì si osserverà un graduale aumento della nuvolosità, e a partire dalla mattinata di marte si attendono temporali anche forti che anticipato l’arrivo del fronte vero e proprio, in estensione dal centro al levante della regione.

Il passaggio vero e proprio del fronte è atteso per la giornata di giovedì, in un quadro ancora di forte incertezza modellistica. La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/