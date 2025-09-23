Allerta arancione, polemiche sulle scuole chiuse a Genova. Ferrante: “Ecco perché lo abbiamo fatto”

Genova. Allerta arancione e scuole chiuse. Non sono mancate le polemiche ieri sulla decisione del Comune di Genova, apparsa in controtendenza rispetto alla prassi seguita negli anni scorsi dalla giunta Bucci. Anche perché in mattinata, nonostante il maltempo ancora in corso, migliaia di ragazzi si sono riversati in corteo a sostegno dello sciopero generale per Gaza.

A trasformare i mugugni in questioni politiche ci ha pensato l’ex vicesindaco Pietro Piciocchi, capogruppo di Vince Genova, che è intervenuto su Facebook: “Non ho capito il motivo per cui oggi si sono chiuse le scuole con allerta arancione, creando molti disagi alle famiglie, mentre tutto il resto, cortei per la città inclusi, si è svolto e si svolge regolarmente”. E ha annunciato la presentazione di un’interrogazione in consiglio comunale “per comprendere meglio quali criteri dobbiamo aspettarci per il futuro da parte della giunta su un argomento così delicato e sensibile. È una richiesta che faccio senza polemica perché conosco la complessità di certe scelte: per questo c’è bisogno di capire il criterio”.

Allerta arancione e scuole chiuse, la risposta di Ferrante

A rispondere subito, interpellato da Genova24, è l’assessore alla Protezione civile Massimo Ferrante: “Si trattava di un’allerta arancione per temporali e piogge diffuse, quindi potenzialmente più grave di un’allerta rossa che valuta solo la saturazione dei terreni. In più il nostro previsore individuava come massima intensità possibile la fascia oraria tra le 5 e le 8 del mattino, che andava a coincidere proprio con l’ingresso delle scuole”. E pure lo sciopero generale proclamato da Usb e altri sindacati di base ha avuto un peso nella valutazione: “Ci sarebbero stati disagi diffusi perché diverse scuole d’infanzia, non potendo garantire il servizio mensa, avrebbero anticipato l’uscita a mezzogiorno. Così altra gente si sarebbe dovuta spostare in città“.

Peraltro, come evidenziato ieri dagli esperti, è stato grazie al forte vento di scirocco che l’intenso temporale semi-stazionario responsabile dell’alluvione in Val Bormida non ha colpito il Genovesato. La struttura prefrontale ha scaricato oltre 400 millimetri di pioggia sull’entroterra savonese provocando esondazioni, allagamenti e danni diffusi. Uno scenario drammatico che avrebbe potuto verificarsi in città, in condizioni leggermente diverse.

La prassi della giunta Bucci

Con le amministrazioni di centrodestra, in caso di allerta arancione in orario scolastico, la decisione finale veniva presa all’ultimo momento utile, sulla base delle valutazioni del centro operativo comunale. Un metodo che attirava numerose lamentele da parte delle famiglie: “Così è impossibile organizzarsi”. E l’ex sindaco Bucci nel 2020 – dopo che un nubifragio aveva colpito la città mentre i bambini entravano in classe – aveva risposto per le rime: “Se c’è qualche idea per migliorare sono pronto a utilizzarla“. Non sono mancati anche episodi opposti: nell’ottobre 2024, ad esempio, con allerta arancione il Coc aveva comunicato la chiusura alle 5.30.

Oggi Ferrante prende chiaramente le distanze da quell’abitudine: “Quello che non faremo mai è avvisare la gente alle 5 del mattino“. Ma la chiusura in allerta arancione non sarà automatica: “Valuteremo di volta in volta“. È fissata nero su bianco, invece, la chiusura degli istituti qualora l’allerta rossa entri in vigore prima dell’orario di entrata.

Polemiche sui cortei studenteschi

Tra i commentatori, poi, c’è chi ha contestato il via libera alle manifestazioni con allerta meteo ancora in corso (quello del pomeriggio con 20mila persone al seguito si è svolto sotto il sole e senza alcuna allerta). “Noi abbiamo inviato alla Prefettura una comunicazione con le carte che riportano le zone a massimo pericolo di esondazione, tra cui anche via Buozzi, che rientra nella fascia P3 – spiega Ferrante – ma la decisione non spetta a noi“.