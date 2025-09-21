Allerta arancione da mezzanotte su tutta la Liguria: “Possibili temporali forti e organizzati”

Genova. Arpal ha emanato l’allerta meteo arancione per temporali sulla Liguria a partire dalle 00.00 di lunedì 22 settembre. Su Genova sarà in vigore fino alle 15.00.

Si partirà con l’allerta gialla dalle 21.00 sulle zone A-B-D (Genova, Ponente e relativo entroterra). L’allerta arancione finirà alle 13.00 su A-D (Ponente ed entroterra occidentale), poi allerta gialla fino alle 15.00. Su Genova, Levante ed entroterra orientale si chiuderà con allerta gialla dalle 15.00 alle 18.00 di lunedì. Si ricorda che l’allerta arancione è il massimo livello possibile per temporali.

La situazione e le previsioni Arpal

È in arrivo sulla Liguria un passaggio perturbato potenzialmente molto insidioso: sono presenti tutti gli ingredienti favorevoli allo sviluppo di temporali potenzialmente forti e organizzati, e qualora si combinassero opportunamente, come previsto da alcuni modelli, potrebbero dar luogo a effetti al suolo a cui prestare la massima attenzione.

Tre gli ingredienti principali. Gli elevati indici temporaleschi presenti in atmosfera, il vento di scirocco, la cui intensità sarà determinante per creare o inibire strutture stazionarie, confinarle in mare o spingerle in alto Piemonte, e quanto davvero accadrà in Francia: potrà consumare parte dell’energia disponibile o fare da miccia per innescare temporali, soprattutto sul ponente.

Due le fasi dell’evento: quella notturna, dove eventuali strutture temporalesche potranno stazionare per più ore nello stesso punto, e quella immediatamente pre-frontale, quando entrerà in gioco anche il libeccio e potrà generare intensità orarie ben superiori ai 50 millimetri.

Come sempre, impossibile prevedere in anticipo i dettagli della localizzazione delle precipitazioni più intense: seguire il loro spostamento attraverso il radar, consultabile anche sulla app Meteo3r o sul portale Omirl.

Scuole aperte o chiuse?

Il Comune di Genova non ha ancora deciso se le scuole lunedì saranno aperte o chiuse: a stabilirlo sarà il Coc (centro operativo comunale) che si riunirà alle 15.30. A breve aggiornamenti anche sulle decisioni degli altri Comuni della città metropolitana di Genova.